„#BringBackAlice” z pierwszym zwiastunem. Jak wypada Helena Englert w głównej roli?

Serial opowiada historię zaginionej nastolatki, która po roku nieobecności szczęśliwie wraca do domu i próbuje odnaleźć się w zmienionej rzeczywistości. Intuicyjnie jednak czuje, że nie wszyscy cieszą się z jej powrotu. Próbując dociec dlaczego, odkrywa, że jej przyjaciół połączył sekret, a przecież tajemnica to najsilniejsza więź.

„#BringBackAlice”. Polski serial HBO Max

Trójmiejska społeczność jest wstrząśnięta zaginięciem popularnej influencerki – Alicji Stec (Helena Englert). Po roku intensywnych poszukiwań, nastolatka zostaje odnaleziona w tajemniczych okolicznościach. Niestety internetowa idolka i dziewczyna z tzw. dobrego domu, niemal nic nie pamięta. Ze strzępków informacji, niepokojących flashbacków i fragmentarycznych wspomnień próbuje odtworzyć przeszłość. Nie wszyscy jednak wierzą, że straciła pamięć...

Wkrótce okazuje się, że tego samego dnia zniknęła bez śladu także inna nastolatka – Wera. Brat zaginionej, Tomek, podejrzewa, że to właśnie Alicja może być kluczem do odnalezienia jego siostry. Nagły powrót influencerki staje się źródłem konfliktów w grupie jej ukochanych przyjaciół. Czy młodzi ludzie mają coś do ukrycia?

Zobaczcie pierwszy zwiastun serialu:

„#BringBackAlice”. Obsada, twórcy i data premiery

W obsadzie serialu zobaczymy m.in. Helenę Englert, Marietę Żukowską, Jowitę Budnik, Katarzynę Gałązkę, Marcela Opalińskiego, Milę Jankowską, Sebastiana Delę, Stanisława Linowskiego, Bartka Deklewę, Vitalika Havryla, Natalię Iwańską, Adama Cywkę, Marcina Steca i Sandrę Drzymalską.

Produkcja składa się z sześciu odcinków. Serial wyreżyserował Dawid Nickel. Za scenariusz odpowiadają Caleb Ranson, Marcin Kubawski i Miłosz Sakowski.

„#BringBackAlice” zadebiutuje na HBO Max już 14 kwietnia 2023 roku.

Czytaj też:

QUIZ z PRL. Prawda czy fałsz? Sprawdź się!Czytaj też:

Łukasz Gajdzis nie żyje. Aktor i dyrektor Teatru Polskiego miał 38 lat