Sezon 6. „The Crown”. Są pierwsze zdjęcia serialowych Williama i Kate

Fabuła 5. sezonu „The Crown” zakończyła się w 1997 roku, kiedy księżna Diana została zaproszona na wakacje do St. Tropez z Mohamedem Al-Fayedem (zginęła tego samego roku, w sierpniu). Sezon 6. rozpocznie się prawdopodobnie w tym samym miejscu i opowie o wydarzeniach, rozgrywających się aż do 2001 roku.

Pierwsze zdjęcia Kate i Williama z 6. sezonu „The Crown”

W 6. sezonie hitu Netfliksa powróci Elizabeth Debicki w roli księżnej Diany. Wraca też Dominic West jako książę Karol. We wrześniu ubiegłego roku dowiedzieliśmy się, że po wyczerpującym procesie castingowym udało się znaleźć aktorów, którzy wcielą się w księcia Williama i Kate Middleton w kolejnej odsłonie. W Williama wcieli się dwóch aktorów – młodszy Rufus Kampa i starszy Ed McVey. Middleton zagra Meg Bellamy. Serial będzie debiutem ekranowym tej całej trójki.

Ed McVey oraz Meg Bellamy będą portretować Williama i Kate w momencie, gdy się poznali – na szkockim University of St Andrews w 2001 roku. Zdjęcie, które w piątek 17 marca opublikowało „Variety”, a które przedstawia serialową książęcą parę, zostało zrobione na planie „The Crown” 17 marca.

twitter

Związek Williama i Kate cieszył się dużym zainteresowaniem brytyjskich tabloidów. Para zaręczyła się w listopadzie 2010 roku i pobrała 29 kwietnia 2011 roku w Opactwie Westminsterskim. Mają troje dzieci: księcia Walii Jerzego, księżniczkę Walii Charlotte i księcia Walii Ludwika.

6. sezon „The Crown”. Co ze śmiercią księżnej Diany?

W październiku 2022 roku portal Deadline podał, że obsada i ekipa „The Crown” przygotowuje się już do filmowania sceny śmierci księżnej Diany i Dodi'ego Fayeda w Paryżu 31 sierpnia 1997 roku. Peter Morgan, twórca serii, wcześniej dawał jasno do zrozumienia, że na ekranie nie pokaże samego momentu zderzenia i wypadku. Zamiast tego zobaczymy „samochód wyjeżdżający z The Ritz w pościgu paparazzi, a potem przebitkę na ambasadora Wielkiej Brytanii we Francji, gdy radzi sobie z następstwami wypadku”.

– Obawialiśmy się dotarcia do tego punktu – przekazał Morgan w rozmowie z potralem. – Chociaż kontynuujemy, uczciwym jest przyznanie się do tego, że niepokoimy się trochę. Wyczuwalne jest uczucie zdenerwowania. Chodzi o to, że temat jest bardzo delikatny – dodał.

6. sezon serialu „The Crown” prawdopodobnie zadebiutuje na Netflix z ostatnim sezonem przed końcem 2023 roku.

Czytaj też:

Sześć nowych tytułów w piątek na Netflix. Co warto obejrzeć?Czytaj też:

Nowy „Gladiator”. Do obsady dołączył Denzel Washington!