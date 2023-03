Seriale podobne do „The Last of Us”. Podpowiadamy, co oglądać w oczekiwaniu na 2. sezon

„Stacja Jedenasta” – Netflix



Postapokaliptyczna opowieść o grupie ludzi, która przeżyła pandemię grypy i próbuje odbudować świat.



„Czarnobyl” – HBO Max



Po wybuchu elektrowni jądrowej w Czarnobylu ratownicy poświęcają zdrowie i życie, by ratować Europę przed skutkami katastrofy.



„Black Summer” – Netflix



W mrocznym świecie ogarniętym apokalipsą zombie kilkoro nieznajomych zaczyna wspólnie walczyć z nieumarłymi, by przetrwać zagładę i wrócić do swoich bliskich.



„The Mandalorian” – Disney+



Po upadku Imperium kwitnie bezprawie. Samotny łowca nagród przemierza galaktykę, walcząc o przetrwanie w świecie pełnym zdrady i chciwości.



„Łasuch” – Netflix



Gus, pół-jeleń, pół-chłopiec, odkrywa że świat został zniszczony przez kataklizm. Dołącza do rodziny złożonej z hybryd takich jak on.



„Fear the Walking Dead” – Prime Video



Obraz zagłady świata spowodowanej pojawieniem się zainfekowanych osób, widziany z perspektywy amerykańskiej rodziny.



„Pozostawieni” – HBO Max



Na całym świecie w tajemniczych okolicznościach znika 2% populacji. Po trzech latach od wydarzenia mieszkańcy Mapelton dalej próbują pogodzić się z zaistniałą sytuacją i powrócić do normalnego życia.



„12 Małp” – Apple TV+



Mężczyzna z postapokaliptycznej przyszłości cofa się w czasie, aby odkryć źródło śmiertelnej zarazy, która zdziesiątkowała ludzkość.

