Nowy odcinek „Na Wspólnej”. To koniec małżeństwa Beaty i Pawła?!

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

„Na Wspólnej” – co w nowym odcinku?

Beata kolejny raz próbuje dogadać się z Pawłem i przekonać go, by wrócił do niej i synka. Wójcik prosi kumpla, żeby ją odprawił. Beata ma tego dość. Widząc jej stan, przyjaciel Pawła próbuje mu wytłumaczyć, że powinien wybaczyć żonie. Paweł jest nieugięty – nie przebaczy, że go okłamywała. Wieczorem zrozpaczona Beata, w pustym domu, niszczy ślubne zdjęcie swoje i Pawła…

Kamil zdecydował się na leczenie w ośrodku odwykowym – od razu zderza się z twardymi zasadami narzuconymi przez terapeutkę Jagnę. Rozpaczliwe zdarzenie dotyczące jednej z pacjentek utwierdza go w przekonaniu, że musi się leczyć.

Hoffer telefonuje do Igora i prosi przyjaciela by zaglądał do Uli… Tymczasem do dziewczyny – korzystając z "wolnej chaty" – chce wprowadzić się Hao. Między młodymi dochodzi do ostrej kłótni!

Daniel i Ada budzą się po namiętnej nocy. Ich szczęście niszczy jednak wiadomość, jaką dostaje dziewczyna. Daniel musi pięściami rozprawić się z jej przeszłością! Tymczasem Basia uspokaja dziwnie zdenerwowaną panią Wandę, która boi się promocji swojej książki. Kobieta na boku rozmawia z córką – ich tajemnica w końcu musi ujrzeć światło dzienne. I muszą na niej zarobić.

„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20.15 na antenie telewizji TVN.

