W „M jak miłość” nie zabraknie emocji. Kłamstwo Uli wyjdzie na jaw

Serial „M jak miłość”, emitowany od 2000 roku wciąż znajduje się w czołówce pod względem oglądalności. To opowieść o trzypokoleniowej rodzinie, której protoplastami byli nieżyjący już Lucjan oraz wdowa po nim Barbara Mostowiak. Para doczekała się gromadki dzieci: Małgosi, Marka, Marty oraz Marysi, która jest córką Barbary i nieżyjącego już Łagody. Mimo że starzy Mostowiakowie wiedli szczęśliwe życie, raczej pozbawione kłótni i nieszczęść, ich dzieciom układa się różnie. Głównym wątkiem jest oczywiście tytułowa miłość, która w tym serialu ma wiele barw.

Co w nowym odcinku „M jak miłość”?

Kisielowa nadal prowadzi śledztwo w sprawie ojca Jagody i zaczyna podejrzewać, że jej matka miała romans z miejscowym kapłanem. Sama dziewczyna odkrywa w końcu, że robiąc test na ojcostwo popełniła błąd. Przy pomocy Tadeusza wykrada z domu Staszka kolejną próbkę materiału DNA.

Doktor Kalinowska cały czas próbuje w przychodni czarować Artura, co zauważa Maja i ostrzega Marię przed zakusami Ewy na cudzych mężów. Gdy lekarka namawia kolegę na wieczorny trening karate – tylko we dwoje – Rogowski burzy jednak jej romantyczne plany i przychodzi do klubu razem z żoną.

Ula okłamuje bliskich, mówiąc, że zrezygnowała z pomysłu zamieszkania na stałe w Australii i na wiosnę wróci z mężem oraz córką do Grabiny. Po spotkaniu z Anielą – prababcią Kalinki – Barbara odkrywa jednak prawdę, podobnie jak Maria, która od razu robi bratanicy wymówki. A gdy o kłamstwie żony dowiaduje się także Bartek, kolejna rozmowa Lisieckich znów zmienia się w kłótnię.

„M jak miłość” – kiedy nowe odcinki?

Serial oglądać można w poniedziałki i wtorki o godzinie 20:55 na antenie TVP2.

