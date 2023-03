W „M jak miłość” kolejne zawirowania w życiu Basi. Julia wybaczy Andrzejowi?

Serial „M jak miłość”, emitowany od 2000 roku wciąż znajduje się w czołówce pod względem oglądalności. To opowieść o trzypokoleniowej rodzinie, której protoplastami byli nieżyjący już Lucjan oraz wdowa po nim Barbara Mostowiak. Para doczekała się gromadki dzieci: Małgosi, Marka, Marty oraz Marysi, która jest córką Barbary i nieżyjącego już Łagody. Mimo że starzy Mostowiakowie wiedli szczęśliwe życie, raczej pozbawione kłótni i nieszczęść, ich dzieciom układa się różnie. Głównym wątkiem jest oczywiście tytułowa miłość, która w tym serialu ma wiele barw.

Co w nowym odcinku „M jak miłość”?

Gdy Julia wychodzi ze szpitala, Budzyński chce otoczyć ją opieką, ale dziewczyna jego pomoc odrzuca i zdradza później Sylwii, że nie czuje już do kochanka miłości, tylko nienawiść. A prawnik wraca do żony, gotów na wszystko, by w końcu odbudować łączącą ich kiedyś więź.

Basia, wspierana przez rodzinę i przyjaciół, bierze udział w konkursie pianistycznym. Dziewczyna dociera na imprezę mocno spóźniona, ale z opresji ratuje ją Franka, przekonując organizatora, by jej córka mimo wszystko mogła wyjść na scenę. Z kolei Ania, która też pomaga przyjaciółce dotrzeć na miejsce, poznaje przy okazji sympatycznego taksówkarza Marka.

Tymczasem Maria, zaniepokojona, że Paweł może trafić do więzienia, postanawia porozmawiać z Sowińskim seniorem i jest w szoku, gdy mężczyzna sugeruje, że telefon, który jej syn rzekomo ukradł, może się odnaleźć, ale pod jednym warunkiem.

„M jak miłość” – kiedy nowe odcinki?

Serial oglądać można w poniedziałki i wtorki o godzinie 20:55 na antenie TVP2.

