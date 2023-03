W „Pierwszej miłości” po tragicznych wydarzeniach na pogrzebie pojawia się cała wieś

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go. W serialu nie brakuje emocji i zwrotów akcji. W poprzednim odcinku Filip dalej miotał się między Igą i Julitą, natomiast Biały postanowił zainwestować w swoją edukację. Na pomysł związany z biznesem wpadli Kaśka i Fabian. Czy Weksler pomoże im z rozkręceniem firmy?

„Pierwsza miłość” – co w nowym odcinku?

Kacper jest zaskoczony widokiem Weroniki, która nagle wróciła do Wrocławia. Okazuje się, że ma ona konkretne żądania. Bez ich spełnienia nie ma szans dla szybkiego załatwienia sprawy rozwodowej. Natomiast zaniepokojona Julita nie rozumie, skąd Rafał wie o jej spotkaniu z Filipem. Ochroniarz Sebastiana przypomina jej, z kim jest związana i zauważa, że nie nosi podarowanej jej przez szefa bransoletki. Julita wyczuwa zagrożenie. Czy mimo to zdecyduje się na randkę z Filipem? Julita zwierza się Olce, jak to możliwe, że Sebastian zna każdy jej krok?

Natomiast Grażyna instruuje Edytę o specjalnych względach dla pacjenta VIP. Chce, aby w klinice spełniono wszystkie jego potrzeby. Tymczasem Iga zostaje przyłapana na spóźnieniu do pracy. Pech chciał, że naraża się niechcący pacjentowi VIP. W Wadlewie tymczasem odprawiony zostaje pogrzeb, na którym pojawia się cała wieś. Mieszkańcy nadal nie mogą otrząsnąć się z szoku po ostatnich tragicznych wydarzeniach.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

