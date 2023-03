Dramat w „Na Wspólnej”. Kamil sięga dna

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

„Na Wspólnej” – co w nowym odcinku?

Dziś Ala wychodzi z terapii odwykowej – Karol jest bardzo przejęty. Czule wita ukochaną przed ośrodkiem – dziewczyna jest wzruszona, gdy dostaje upieczone przez Karola babeczki. Ala proponuje swojemu chłopakowi, żeby… zaszaleli.

Kamil budzi się na przystanku – kompletnie pijany... Tymczasem Igor szuka go w szpitalu – dowiaduje się od Ostrowskiego, że Hoffer zawalił swój dyżur. Arek ma już dość krycia kolegi. Gdy Nowak wraca do siebie, znajduje Kamila leżącego na klatce schodowej. Próbuje uświadomić przyjacielowi, że niszczy życie swoje i córki! Hoffer jednak myśli tylko o tym, by się napić.

Helena ma coraz większą chęć na utarcie nosa sąsiadce i zdobycie serca przystojnego listonosza. Fortelem zwabia pana Zbyszka do siebie i daje mu do zrozumienia, że nie jest jej obojętny. Jednak, kiedy Sokół próbuje pocałować Helenę, ta go odtrąca! Radzi, by się nie spieszył, bo ona nie jest tak łatwa, jak jej sąsiadka… Tymczasem Żaneta bardzo przeżywa dzisiejszą rozmowę o pracę w dziale promocji dużej firmy.

„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20.15 na antenie telewizji TVN.

