Nowy odcinek „Barw szczęścia”. Oliwka wyznaje Patrykowi prawdę

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

„Barwy szczęścia” – co w nowym odcinku?

Oliwka w końcu szczerze wyznaje Patrykowi, że go nie kocha. A gdy oboje mówią o swoim rozstaniu przyjaciołom Justinowi i Madzi oni wcale nie są zaskoczeni. Grażyna donosi Hubertowi o kryzysie w związku Iwony i Tomka, sugerując, że lekarka ma w USA romans. Pyrka odkrywa później, że Kępski – kompletnie załamany – sięgnął po alkohol, choć po przeszczepie stanowi to dla niego śmiertelne zagrożenie.

Małgorzata i Jerzy niepokoją się o związek Kacpra z Hanią świadomi, że chłopak poświęca ukochanej zbyt mało uwagi. Tymczasem Krysiak przed kolejnym wyścigiem z rywalem zmienia w bolidzie część ustawień. Robi to tak, by Jabłoński nie mógł pokonać go na torze. Damian znów spotyka Beatę, tym razem podczas zlecenia dla szkoły. Od razu zaczynają flirtować, a w finale Wójcik namiętnie całuje nauczycielkę i zaprasza ją na kolację.

„Barwy szczęścia” – kiedy emisja?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

