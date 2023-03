Już dziś wraca „Nasz Nowy Dom”! Dowbor pomoże potrzebującej rodzinie ze wsi Siedleczka

We wsi Siedleczka, położonej w województwie podkarpackim, mieszkają pani Sylwia i pan Paweł oraz ich synek Franciszek.

„Nasz Nowy Dom”. Rodzina potrzebuje pomocy w remoncie starego domu

Pani Sylwia od urodzenia choruje na toksoplazmozę, w wyniku której nie widzi na jedno oko, a drugie jest mocno uszkodzone. Zmęczenie chorobą i strach przed całkowitą utratą wzroku doprowadziły młodą dziewczynę do ciężkiej depresji. W szpitalu, w którym się leczyła, poznała sanitariusza, pana Pawła.

– Przez zamartwianie się dostałam ciężkiej depresji, myśli samobójczych.... Trafiłam do szpitala psychiatrycznego w Leżejsku. Od tamtej pory, leczę się psychiatrycznie, aż do dzisiaj, jestem ciągle na stałych lekach. Podczas pobytu w szpitalu poznałam Pawła. Był on tam jedyną osobą, która mnie wspierała...Gdyby nie Paweł, mogłoby mnie tu nie być i zawdzięczam mu po prostu życie... – mówi ze wzruszeniem pani Sylwia.

Sylwia i Paweł założyli rodzinę, mają dwuletniego synka Frania. Wynajmują mieszkanie, ale marzą o tym, by zamieszkać w domu, który pani Sylwia dostała od rodziców. Jest stary, klimatyczny lecz całkowicie zniszczony budynek.

W środku nie ma dosłownie nic – ścian, podłóg, wody, kanalizacji ani prądu. Pan Paweł bardzo dużo pracuje, ale jego skromne dochody nie wystarczą na remont. Nowy dom tej rodziny stworzy ekipa Przemka Oślaka, a projekt domu przygotuje Marta Kołdej.

„Nasz Nowy Dom”. Kiedy oglądać nowe odcinki?

Premierowy odcinek „Naszego Nowego Domu” już dziś, w czwartek 2 marca o godzinie 20:00 na antenie Polsatu.

