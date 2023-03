Trwa quiz z serialu „Przyjaciele”. Główną nagrodą jest wyjazd do Nowego Jorku

Serial „Przyjaciele” został stworzony przez Martę Kauffman i Davida Crane'a. Później do produkcji dołączył także Kevin S. Bright z ramienia wytwórni Warner Bros. „Przyjaciele” zadebiutowali na antenie amerykańskiej stacji NBC 22 września 1994 roku.

Serial opowiada o grupie przyjaciół mieszkających na Manhattanie w Nowym Jorku. Był emitowany w ponad 100 krajach. Ostatni odcinek w Stanach Zjednoczonych obejrzało 51,1 mln widzów. Podczas dziesięciu lat produkcji, serial „Przyjaciele” otrzymał 7 nagród Emmy, w tym dla najlepszego serialu komediowego, a także Złoty Glob, dwie nagrody Stowarzyszenia Aktorów Filmowych oraz 56 innych nagród i 152 nominacje.

Wielu fanów „Przyjaciół” zna każdy odcinek, każdą scenę i umie powtórzyć niemal wszystkie żarty. To właśnie dla nich Comedy Central przygotowało specjalny quiz, w którym główną nagrodą jest wyjazd do Nowego Jorku na Friends Experience. Jak wziąć udział w zabawie?

Quiz z serialu „Przyjaciele”. Co można wygrać? Jak wziąć udział?

Wszystko, co trzeba zrobić, aby wyruszyć w podróż śladami „Przyjaciół” to coś, co miłośnicy szóstki z Central Perk potrafią najlepiej – oglądać kolejne odcinki ulubionego serialu każdego dnia między 17:00 a 20:00 w Comedy Central.

Codziennie do 25 osób, które odpowiedzą poprawnie na wszystkie zadane danego dnia na antenie stacji pytania, wędrują wyjątkowe friendsowe gadżety. Ale – jak to bywa w quizach – stawka jest znacznie wyższa. Na uczestników, którzy wyślą najwięcej poprawnych odpowiedzi przez cały okres trwania konkursu, czeka również telewizor marki Samsung oraz smartwatch Garmin. Najlepszy z najlepszych zgarnie natomiast trzydniowy wyjazd dla dwóch osób do Nowego Jorku i wejściówki na Friends Experience.

Konkurs trwa do 12 marca. Odpowiedzi można udzielać poprzez stronę konkursową w ciągu 10 min od pojawienia się pytania. Więcej szczegółów znaleźć można na stronie konkurs.comedycentral.pl.

