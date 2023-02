„Niewidzialne miasto” na Netflix. Po dwóch latach oczekiwania jest teaser 2. sezonu

Po dwuletnim oczekiwaniu to pierwsza zapowiedź nowych scen z serialu. Oprócz znanych nazwisk w zwiastunie, który daje przedsmak tego, czego można się spodziewać po nadchodzących odcinkach, pojawiają się nowe postacie.

2. sezon serialu „Niewidzialne miasto”. Co wiemy?

W drugim sezonie widzimy — po długiej nieobecności — Erica (Marco Pigossi) w rezerwacie przyrody w pobliżu Belém do Pará, który jest chroniony przez rdzenną ludność i stanowi łakomy kąsek dla poszukiwaczy. Eric odkrywa, że jego córka Luna (Manu Dieguez) i Cuca (Alessandra Negrini) mieszkali w tym regionie, aby przywrócić go do życia. Chociaż chciałby natychmiast wrócić do Rio de Janeiro z Luną, zdaje sobie sprawę z tego, że jego córka realizuje ważną misję. Jednak próbując ją chronić, staje się zagrożeniem dla delikatnej równowagi między naturą a mitycznymi istotami.

Narratorką opublikowanego teasera — po części w języku tukano — jest bohaterka serialu Pajé Jaciara (Ermelinda Yepario).

— Akcja drugiego sezonu przenosi się do Belém, dużego miasta o bogatej historii. Nowe odcinki pokazują rdzenną północną Brazylię — wieloaspektową, z nowymi istotami i fascynującymi elementami kultury popularnej — wyjaśnia Carlos Saldanha.

Twórcą i producentem wyprodukowanego przez Pródigo Filmes serialu „Niewidzialne miasto” jest Carlos Saldanha, głównym reżyserem — Luis Carone, a pozostałymi reżyserami są Cassiano Prado, Graciela Guarani i Luciana Baptista.

