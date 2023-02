Kilka dobrych nowości na Netflix. Co wpadnie na platformę w tym tygodniu?

Kontynuacja ulubionego programu, nowy sezon popularnych seriali czy nowy polski film z Maciejem Musiałem. Sprawdźcie, co w tym tygodniu obejrzycie na Netflix. Oto lista nowości w serwisie.

Nowości w tym tygodniu na Netflix

„Dzisiaj śpisz ze mną” – środa



Uwięziona w beznamiętnym małżeństwie dziennikarka musi wybrać między oddalonym, ale kochającym mężem a byłym chłopakiem, który znów pojawia się w jej życiu.



„Po złej stronie torów”, sezon 2. – środa



Hiszpański serial kryminalny dostępny na platformie Netflix. Jego akcja rozgrywa się w Madrycie, w dzielnicy Entrevías. Jego bohaterem to były żołnierz Tirso Abantos (José Coronado), który na emeryturze prowadzi sklep z narzędziami. Nie ma łatwego charakteru i jest mocno rozgoryczony w stosunku do świata.



„Sex/life”, sezon 2. – czwartek



To historia miłosnego trójkąta między pewną kobietą, jej mężem i… jej przeszłością oraz prowokacyjne spojrzenie na kobiecą tożsamość i pożądanie. Billie Connelly (Sarah Shahi) Jest zwyczajną matką i żoną z przedmieść — ale nie zawsze tak było.



„Modni i modniejsi”, sezon 2. – piątek



W programie wystartuje osiemnastu projektantów. Stawią oni czoła wyzwaniom związanym z trendami i stylami, które wpłynęły na sposób ubierania się całego świata. Ci utalentowani kandydaci pracowali dla wielkich domów mody i ubierali światowych celebrytów, a teraz będą rywalizować między sobą, aby udowodnić, kto ma największe umiejętności, kreatywność i wytrwałość, by wygrać główną nagrodę - 250 tysięcy dolarów i możliwość wystawienia swojej premierowej kolekcji na sprzedaż w luksusowym sklepie internetowym Net-a-Porter.



„Miłość od pierwszego pocałunku” – piątek



Javier widzi przyszłość... i nareszcie dowiaduje się, kto jest miłością jego życia. Jest tylko jeden problem: to dziewczyna jego najlepszego przyjaciela.



„Oszust” – środa



Uczestnicy mogą wygrać duże pieniądze, nie znając prawidłowych odpowiedzi. Zabawa polega na osiąganiu kolejnych poziomów przez udzielanie prawidłowych odpowiedzi lub zwodzenie przeciwników kreatywnie błędnymi odpowiedziami.



„Wrobieni: Zagadka sycylijskiego morderstwa”, sezon 2. – czwartek



Dwóch pechowych techników telewizyjnych natrafia na miejsce zbrodni. Wszelkie działania, by nie stać się podejrzanymi, wpędzają ich w coraz większe kłopoty.



„Masameer County”, sezon 2. – czwartek



O Arabii Saudyjskiej z przymrużeniem oka. Wśród tematów między innymi globalna wojna medialna, zadawniony plemienny zatarg i zdrowotna obsesja, która zaszła za daleko.



„Monique Olivier: Asystentka diabła” – czwartek



W latach 1987–2003 Michel Fourniret zapracował na opinię najbardziej odrażającego mordercy we Francji. Ale co z jego żoną?



„Owca karateka” – czwartek



Dwie sprytne owce wykorzystują karate i nowoczesne technologie, by ochronić stado przed wygłodniałym wilkiem.



„Chris Rock: Selective Outrage” – sobota



Komik Chris Rock występuje na żywo w programie stand-up w Baltimore w stanie Maryland.



„A Whole Lifetime with Jamie Demetriou” – wtorek



Łono z widokiem. Problematyczna dorosłość. Nie całkiem złota jesień. Podróż przez kolejne etapy życia z Jamie'em Demetriou w musicalowym programie komediowym. Czytaj też:

