Nowy odcinek Barw szczęścia. Jak potoczy się relacja Natalii i Cezarego?

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Niektórzy z nich znają się od lat, niektórzy dopiero sprowadzili się na osiedle „Pod Sosnami”. Młodsi szukają swojej drogi, starsi próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

Co w nowym odcinku „Barw szczęścia”?

O poranku Natalia budzi się u boku Cezarego. Jest naprawdę szczęśliwa, a podczas kolejnego spotkania szczerze opowiada Rawiczowi o swoich problemach ze zdrowiem. Później o romansie koleżanki z biznesmenem dowiaduje się Klemens i jest w szoku.

Marcin zaskakuje Renatę informacją, że nie tylko się wyprowadził ze swojej barki, ale też statek sprzedał. Sławka i Kornel nadal próbują skontaktować się z Jowitą, a Patryk na widok ojca wybucha złością, gotowy wyrzucić go za drzwi. Gdy Jowita dzwoni nagle do seniora wyznając, że chce oddać ukradzione pieniądze, Jezierski od razu wskakuje do auta i jedzie na spotkanie. A na miejscu na Kornela czeka Bonda.

„Barwy szczęścia” – emisja serialu

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

