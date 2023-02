4. sezon serialu „Sukcesja” będzie ostatnim. Twórca: Będę się zastanawiał, co ja ku*** zrobiłem

Już 27 marca na antenie HBO Max pojawi się 4. sezon serialu. „Sukcesja” przez lata emisji zyskała miano kultowej i wraz z kolejnymi otwarciami zbierała masy nowych widzów.

O czym jest serial „Sukcesja”?

Historia rodziny Roy’ów, czyli Logana Roy’a oraz czworga jego dorosłych dzieci, do których należy firma Waystar Royco – jedna z największych korporacji mediowych na świecie. Akcja rozgrywa się w Nowym Jorku i przybliża widzom losy i rozterki, z którymi muszą się zmierzyć członkowie tej wpływowej rodziny. Teraz waży się ich przyszłość, bo starzejący się ojciec, będący także głową firmy, zaczyna wycofywać się z działalności. Napięcia i tarcia rodzinne wzmagają się, gdy na imprezie urodzinowej Logana dochodzi do kłótni i zaczyna się walka o władzę – między ojcem a synem, a także między samym rodzeństwem.

4. sezon „Sukcesji” będzie ostatnim

Do tej pory były to tylko plotki. Niestety w czwartek 23 lutego w wywiadzie dla „New Yorkera” Jesse Armstrong przekazał, że 4. sezon „Sukcesji” faktycznie będzie tym ostatnim. Przyznał, że oczekiwanie na to, aby ogłosić ten fakt fanom był jak „tortury”. Sam przyznał, że odciągał tę „ostateczną decyzję”, jednak w tytule słowo „sukcesja” oznacza obietnicę, która musiała się w końcu spełnić. Dodał jednak, że czuje się „skonfliktowany”.

– Czuje się smutny i mam wrażenie, że cyrk opuścił miasto, co pewnie odczuwa każdy, kto pracuje nad tak dobrą produkcją z tak świetną ekipą. Wyobrażam sobie, że będę teraz trochę samotny. Będę błąkać się ulicami Londynu, zastanawiając się, co ja kur** zrobiłem Prawdopodobnie zadzwonię do HBO za pół roku z pytaniem, czy możemy ponownie uruchomić serię – żartował.

