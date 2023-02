Lista 25+ nowości na Netflix w marcu. Sprawdzamy, co obejrzymy

Uczuciowy dylemat w „Dzisiaj śpisz ze mną” i opowieść o niesamowitej miłości do świata w filmie „Johnny” trafią do użytkowników nie tylko w Polsce, ale na całym świecie.

Fani Idrisa Elby będą mogli znów zobaczyć go w roli detektywa w mrocznym kryminale „Luther: Zmrok”. Kolejną zagadkę będą musieli rozwikłać również bohaterowie najnowszego hitu – „Zabójcze wesele” z Adamem Sandlerem i Jennifer Aniston w rolach głównych.

Natomiast fani seriali będą mogli poznać dalszą historię Joego z „Ty”, powrócić do magicznego świata w kolejnej części serialu „Cień i kość” oraz pożegnać ukochaną obsadę w ostatnim sezonie „Riverdale”. Co jeszcze obejrzymy w marcu na Netflix? Sprawdźcie listę premier.

Nowości w marcu na Netflix

„Ty”, sezon 4., część 2. – 9 marca



Joe zaczyna nowe życie w Londynie, próbując zostawić przeszłość za sobą. Na jego wyboistej drodze do odkupienia pojawia się jednak kolejna obsesja.



„Sex/life”, sezon 2. – 2 marca



Billie stawia czoła nowym wyzwaniom — i nowym pragnieniom — próbując żyć pełnią życia. Jednak czy naprawdę można mieć wszystko?



„Miłość jest ślepa”, sezon 4. – 24 marca – odcinki 1-5; 31 marca – odcinki 6-8



Single i singielki znów wybiorą miłość zamiast wyglądu i z zacisza kabin będą flirtować, zakochiwać się, a przy odrobinie szczęścia być może znajdą kogoś, kogo poślubią.



„Cień i kość”, sezon 2. – 16 marca



W czasie ucieczki po starciu z Kiriganem Alina i Mal znajdują nowych sojuszników — i stają przed rozdzierającymi serce wyborami — szukając kolejnych mitycznych wzmacniaczy.



„Riverdale”, sezon 7. – 30 marca



Dramat kryminalny o zjawiskach nadprzyrodzonych powraca z siódmym — i ostatnim — sezonem.



„Zabójcze wesele” – 31 marca



Nick i Audrey Spitzowie, którzy rozkręcają własną agencję detektywistyczną, trafiają w sam środek międzynarodowej afery, gdy ich przyjaciel Maharadża zostaje porwany.



„Maestro na wyspie” – 17 marca



Pewien muzyk postanawia zorganizować festiwal na malowniczej wyspie, gdzie nieoczekiwanie wplątuje się w romans i problemy innych ludzi.



„Dzisiaj śpisz ze mną” – 1 marca



Dziennikarka, która utknęła w małżeństwie bez namiętności, musi wybierać między chłodnym, ale kochającym mężem i młodszym byłym chłopakiem, który ponownie pojawił się w jej życiu.



„Luther: Zmrok” – 10 marca



Genialny, ale zhańbiony londyński detektyw John Luther, którego męczy sprawa nierozwiązanego morderstwa, ucieka z więzienia, żeby dopaść sadystycznego seryjnego zabójcę.



„Kill Boksoon” – 31 marca



W pracy jest morderczynią o uznanej renomie, w domu — samotną matką nastolatki. Zabijanie? W porównaniu z rodzicielstwem to bułka z masłem.



„Seks, sieć i kasa: Historia Pornhuba” – 15 marca



Dokument przedstawiający wywiady z aktorami, aktywistami i byłymi pracownikami analizuje sukcesy i skandale towarzyszące serwisowi Pornhub.



„MH370: Samolot, który zniknął” – 8 marca



W 2014 roku samolot z 239 osobami na pokładzie znika z radarów. Ten serial dokumentalny opowiada o jednej z największych zagadek współczesności: locie MH370.



„Koci Domek Gabi”, sezon 7. – 20 marca



Gabi i jej najlepszy kumpel Kiciuś Panduś spotykają wróżki, znajdują skarby i przeżywają szalone przygody w magicznym domku dla lalek. Dołącz do zabawy i wspólnego śpiewania!



„Owca karateka” – 2 marca



Ochrona stada owiec przed głodnym wilkiem to ciężka praca! Na szczęście Wanda i Trico mają w swoich wełnistych rękawach kilka sztuczek — i kopnięć.



„Johnny” – 24 marca



Skazany na prace społeczne w hospicjum młody przestępca zaprzyjaźnia się z pełnym empatii księdzem, który całkowicie zmienia jego życie.



„Modni i modniejsi”, sezon 2. – 3 marca



Utalentowani projektanci z całego świata rywalizują ze sobą o nagrodę w wysokości 250 000 dolarów i szansę na zaistnienie w świecie mody.



„Ojciec” – 23 marca



Starzejący się mężczyzna odrzuca pomoc córki. Powoli traci zaufanie do swoich bliskich i swojego umysłu, a nawet kontakt z rzeczywistością.



„Przygody Tintina” – 31 marca



Ten film stworzony techniką przechwytywania ruchu stanowi adaptację klasycznego komiksu Georgesa Remiego o nieustraszonym dziennikarzu Tintinie jego psie Milusiu.



„Prawo krwi” – 29 marca



Starsze małżeństwo wyrusza, by uratować wnuka przed jego nową, wpływową rodziną, gdy umiera ich syn, a synowa ponownie wychodzi za mąż za toksycznego mężczyznę.



„Miłość od pierwszego pocałunku” – 3 marca



Javier widzi przyszłość... i nareszcie dowiaduje się, kto jest miłością jego życia. Jest tylko jeden problem: to dziewczyna jego najlepszego przyjaciela.



„Pod pokładem”, sezon 6. – 15 marca



Życie załogi pracującej na luksusowym jachcie w trakcie sezonu czarterowego.



„Jestem georgina”, sezon 2. – wkrótce



Emocjonalny i wnikliwy portret życia codziennego Georginy Rodríguez — mamy, influencerki, kobiety biznesu i partnerki Cristiano Ronaldo.



„Na szczyt: Serial” – 17 marca



Po śmierci męża Sole dochodzi do wniosku, że najlepiej zadba o syna, jeżeli stanie na czele gangu — nawet jeśli jej ojciec zostanie przez to jej wrogiem.



„Jego królestwo”, sezon 2. – 22 marca



Gdy jego rywal zostaje zamordowany, telewizyjny pastor wysuwa się na prowadzenie w wyścigu o fotel prezydenta i wykorzystuje życiową szansę. Policja wszczyna śledztwo.



„Nocny agent” – 23 marca



Thriller polityczny skupiony na historii niższej klasy agenta FBI, pracującego w piwnicy Białego Domu, obsługując telefon, który nigdy nie dzwoni. Kiedy pewnej nocy telefon niespodziewanie dzwoni, agent zostaje zamieszany w niebezpieczny spisek, z którego musi się uwolnić.



„Sanktuarium” – 26 marca



W małym miasteczku w Nowej Anglii dziennikarz odkrywa serię pozornie "boskich" zdarzeń. Postanawia przeprowadzić dziennikarskie śledztwo, bo "cuda" mogą mieć znacznie mroczniejsze źródła.



„Wellmania” – 29 marca



Zdrowotny kryzys zmusza Liv do ponownego przemyślenia jej dewizy "żyj szybko, umieraj młodo". Nie cofnie się przed niczym, aby się wzmocnić – nawet jeśli ją to zabije.Czytaj też:

