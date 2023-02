Sam Smith zagra w „I tak po prostu...”. „Robię coś bezbożnego na planie”

Platforma HBO Max ujawniła, że Sam Smith zagra w 2. sezonie popularnej serii, za pośrednictwem postu na Instagramie. Na wrzuconych do sieci fotkach widać artystę na planie serialu. „Robię coś bezbożnego na planie” – napisał Smith, nawiązując do swojej ostatniej piosenki, która jest hitem.

Co wiemy o 2. sezonie „And Just Like That”?

Nowe fotki wskazują na wielki ekranowy powrót Johna Corbetta, który wcielał się w serialu „Seks w wielkim mieście” w Aidana Shawa. Wszystko wskazuje na to, że będzie on nowym/starym obiektem westchnień Carrie, po śmierci Mr. Biga w 1. sezonie serialu. Nie jest jasne, czy Aidan wciąż jest żonaty z projektantką mebli Kate i matką jego dzieci. Już teraz fani zastanawiają się, czy twórca „And Just Like That”... uśmiercił na ekranie i tę postać. Na odpowiedzi przyjdzie nam jednak jeszcze trochę poczekać.

Kogo może zagrać w serialu Sam Smith?

Z kolei wśród plotek dotyczących tego, kogo zagrać miałby w serialu Sam Smith, znalazły się domniemania, że mógłby być obiektem miłosnym Anthony'ego (Mario Cantone), którego mąż Stanford Blatch (Willie Garson) porzucił go, aby reprezentować znanego w Japonii influencera. Deadline donosił wcześniej, że mimo śmierci Willie'ego Grasona, twórcy „And Just Like That”... nie mają zamiaru wyrzucić go z serialowego uniwersum.

Sezon 1. serialu „And Just Like That”... oglądać można na HBO Max.

„I tak po prostu.”... Opis 1. sezonu

Akcja serialu „I tak po prostu.”.. rozgrywa się dwie dekady po finale „Seksu w wielkim mieście”. Na ekran powracają Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) i Charlotte York (Kristin Davis), trzy z czterech głównych bohaterek serii. Teraz, po pięćdziesiątce, trio próbuje znaleźć swoje miejsce w skomplikowanej rzeczywistości życia i przyjaźni. W pierwszym sezonie serialu oprócz stałej obsady oglądać mogliśmy takie gwiazdy jak Sara Ramirez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Evan Handler i nieżyjący już Willie Garson.

„Seks w wielkim mieście”

„Seks w wielkim mieście” z pewnością zasługuje na miano kultowego. Serial na podstawie bestsellerowej książki Candace Bushnell o tym samym tytule można było oglądać w latach 1998-2004 na HBO. Powstało sześć sezonów składających się w sumie z 94 odcinków. Korzystając z ogromnej popularności produkcji w 2008 oraz 2010 roku nakręcono dwa filmy, w których pokazano dalsze losy pisarki Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), prawniczki Mirandy Hobbes (Cynthia Nixon), właścicielki galerii sztuki Charlotte York (Kristin Davis) oraz specjalistki PR Samanthy Jones (Kim Catrall).

