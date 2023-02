Wiemy, kiedy obejrzymy 2. sezon „Rodu Smoka”. Ekipa już na planie

W związku z tym, że obsada i ekipa kolejnej odsłony „Rodu Smoka” dopiero wkroczyła na plan, wszystko wskazuje na to, że 2. sezon serialu zobaczymy w 2024 roku – co potwierdził sam Bloys. Stawialibyśmy też w tym przypadku raczej na lato 2024 roku, z uwagi na to, aby kolejna odsłona serialu kwalifikowała się do sezonu Emmy 2024.

Ile powstanie sezonów „Rodu Smoka”?

Bloys przy okazji rozmowy z „Variety” przyznał, że najważniejszy dla niego jest scenariusz. – To nasz priorytet – historia. Nie tworzymy czegoś z perspektywy czasu. Chcemy to zrobić w oparciu o scenariusze, a tym jesteśmy bardzo podekscytowani – przyznał.

Casey Bloys pytany był też o to, czy planuje jakąś serię, utrzymaną w tym samym uniwersum „Gry o tron”, aby zapełnić lukę, która powstaje, w oczekiwaniu na kolejny sezon „Rodu Smoka”.

– Pamiętajmy, że „Ród Smoka” jest w zamierzeniu swego rodzaju kontynuacją „Gry o tron”. Stworzyliśmy wiele seriali, pokazywaliśmy wiele odcinków pilotażowych, opracowaliśmy kilka scenariuszy i tak powstał „Ród Smoka” – zauważył. – Ponowne zrobienie tego samego wymagałoby takiego samego wysiłku. Musisz rozwijać wiele innych projektów, próbować różnych rzeczy. Nigdy nie wiesz, co zadziałą. Więc to obecnie robimy. Nie jestem też przeciwnikiem wielu historii utrzymanych w tym samym uniwersum, bo nie istnieje limit liczby fanów. Dlatego jestem otwarty na wszystkie propozycje – zapewnił.

„Ród smoka” – o czym jest serial?

Dziesięcioodcinkowy serial HBO „Ród smoka”(„House of the Dragon”) zadebiutował w Polsce 22 sierpnia. Oprócz smoków głównymi bohaterami nowego serialu są król Viserys, jego młodszy brat Deamon, wyznaczona na następczynię tronu Rhaenyra, żona Viserysa, Alicent Hightower oraz mąż Rhaenyry, Corlys Velaryon.

Viserys to władca spokojny, unikający konfliktów, ale też słaby i schorowany. Deamon to z kolei postać porywcza i lubiąca „zaszaleć”, niezainteresowana jednak codziennym trudem związanym z władaniem królestwem. Rhaenyra, choć nadaje się do rządzenia, jako kobieta musi zmagać się ze sporym oporem. Jej uzdolniony i ambitny mąż zamierza przy okazji zagarnąć jak najwięcej dla siebie, a ich plany pokrzyżować chce królowa Alicent, żona Viserysa.

1. sezon serialu „Ród Smoka” oglądać można na HBO Max.

