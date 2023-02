Serial Disney+ nagrodzony na Berlinale. Dlaczego warto obejrzeć „The Good Mothers”?

Jury Berlinale Series Award stwierdziło w uzasadnieniu, że produkcja „zachwyciła swoimi wielowarstwowymi postaciami, które zostały zaprojektowane z troską i którym pozwolono na ewolucję na ekranie”.

„The Good Mothers”. Co wiemy o serialu?

Włoski dramat autorstwa Stephena Butcharda, scenarzysty „Baghdad Central”, opowiada prawdziwą historię trzech odważnych kobiet z osławionej kalabryjskiej mafii „Ndrangheta” współpracowały z prokurator Alessandrą Cerreti w celu obalenia przestępczego imperium.

„Twórcy skrupulatnie odtowrzyli autentyczny i szczegółowy świat, przedstawiony przez gwiazdorską obsadę, w sposób, który sprawił, że nasze serca zabiły szybciej. Piękne zdjęcia, scenografia i lokacje przyczyniły się do ultrarealistycznego charakteru serialu, co jest słuszne, biorąc pod uwagę fakt, że jest on oparty na prawdziwych wydarzeniach” – podawała w uzasadnieniu kapituła nagrody.

Serial wyreżyserował Julian Jarrold i Elisa Amoruso. W rolach głównych występują: Gaia Girace, Valentina Bellè, Barbara Chichiarelli, Simona Distefano i Micaela Ramazzotti.

„The Good Mothers”. Kiedy na Disney+?

Serial „The Good Mothers” trafi na Disney+ już 5 kwietnia tego roku. Zobaczcie zwiastun:

