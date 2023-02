W nowym odcinku „Barw szczęścia” Małgorzata wyzna prawdę Natalii. Co z Cezarym?

Aldona denerwuje się przed ważnym egzaminem, ale zdaje go w końcu na piątkę. Chcąc uczcić sukces wstępuje z kolegami do baru. Tymczasem w Borkach zjawia się nagle Markowski. Ojciec Eweliny zamierza się upewnić, że nastolatka ma na wyjeździe odpowiednią opiekę i że na pewno nie sięga po alkohol. Gdy widzi, jak Grzelakowa wraca do domu na rauszu, jest w szoku.

Małgorzata wyznaje w końcu Natalii, że widziała, jak Cezary całował inną. Malwina namawia jednak siostrę, by zawalczyła o serce Rawicza, zwłaszcza że i tak miała zajrzeć do stadniny razem z Leą.

Zwoleńska dołącza później do Cezarego i Sofii, gdy ci świętują razem uratowanie chorego konia. Jowita nadal próbuje manipulować ojcem i wykrada seniorowi kluczyk do skrytki w banku.

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

