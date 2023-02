30+ nowych tytułów w tym tygodniu na Netflix. Sprawdzamy premiery

Kontynuacje popularnych serii, ale też nowe odcinkowe produkcje, filmy, programy i dokumenty. Oto lista wszystkich tytułów, które pojawią się na Netfliksie w tygodniu od 13 do 19 stycznia.

Tygodniowe nowości na Netflix. Lista

„Dziewczyna i kosmonauta” – piątek



Dwaj piloci F-16, przyjaciele Nikodem i Bogdan, konkurują o serce pięknej Marty oraz o to, który z nich poleci w kosmos. Kosmiczną rywalizację wygrywa Niko, jednak z powodu niewyjaśnionej awarii powraca z misji dopiero po 30 latach. Pomimo upływu lat na Ziemi wiek ocalałego kosmonauty zatrzymał się w dniu startu.



„Miłość do kwadratu. Jeszcze raz” – poniedziałek



Twardo stąpająca po ziemi nauczycielka podejmuje wyzwanie prowadzenia show dla dzieci, a Enzo poszukuje nowej ścieżki dla siebie. Między nimi staje Rafał, sławny i przystojny prezenter telewizyjny. Czy ich miłość wytrzyma tę próbę? W końcu nigdy nie jest za późno, żeby w życiu zacząć coś nowego.



„Prawo Lidii Poet” – środa



Prawdziwa historia Lidii Poët, pierwszej kobiety prawnika we Włoszech, która otrzymała zakaz wykonywania zawodu, ale przygotowała apelację, aby obalić decyzję sądu.



„Zakochani raz po raz” – wtorek



Hiszpański serial będący dramatem, komedią i romansem zarazem. Opowieść o młodych ludziach, Irene i Jilio, którzy prowadzą bardzo burzliwy związek, staje się w sobie zakochując, następnie zrywając i wracając do siebie ponownie.



„Doskonale dopasowani” – wtorek



W tym strategicznym i pełnym pokus konkursie randkowym pary, które udowodniły, że są doskonale dopasowane, decydują o losach pozostałych uczestników programu.



„Pierwszy raz” – środa



Grupa młodych ludzi organizując pożegnanie wakacji staje wobec zaskakujących zwrotów akcji. Pierwsze rozterki, wybory, kroki w przyszłość, rozczarowania i chichoty losu opowiedziane pięknymi zdjęciami, prawdziwymi emocjami i dużym tempem akcji.



„Red Rose” – środa



Fabuła skupia się na grupie młodych, dość zadziornych nastolatków, którzy pewnego dnia pobierają pewną bardzo niebezpieczną aplikację. Wkrótce ta wydaje polecenia, które niosą śmiertelne konsekwencje.



„Zgubiony telefon” – wtorek



Życie pewnej kobiety zmienia się w koszmar, gdy niebezpieczny mężczyzna znajduje zgubiony przez nią telefon i zaczyna śledzić jej każdy krok.



„Wymarzeni” – środa



Natalie i Nick są sfrustrowani swoim życiem uczuciowym. Po wrzuceniu monety do fontanny, liczą na spełnienie marzenia. Jednak zgodnie z mitem, mają tylko tydzień, aby zmienić marzenia w rzeczywistość.



„A Sunday Affair” – wtorek



Historia dwóch najlepszych przyjaciółek, Uche i Toyin, które zakochują się w tym samym mężczyźnie, czarującym, ale nieprzewidywalnym Sunday'u. Tak rodzi się miłosny trójkąt.



„Re/Member” – wtorek



Japoński horror, film w reżyserii Karady Sagashiego. Opowieść koncetruje się na sześciorgu licealistach, którzy zostali uwięzieni w pętki czasowej. Aby wyrwać się z klątwy, muszą zebrać szczątki tajemniczej ofiary.



„Pod pokładem. Jacht” – środa



Młodzi członkowie załogi luksusowego jachtu próbują sobie radzić z życiem na morzu. Romanse, wymagający goście i dramatyczne wydarzenia co rusz zakłócają spokojną podróż.



„Dokąd oczy poniosą” – wtorek



Po 15 latach rozłąki brat i siostra postanawiają odbudować relację i spełnić marzenie z dzieciństwa, wybierając się w motocyklową podróż przez Meksyk.



„Straż Cywilna” – piątek



Oddział straży cywilnej utworzony, żeby poprawić wizerunek policji, musi zmierzyć się z niespodziewanym zagrożeniem, gdy trafia na trop transakcji narkotykowej.



„Za jednym zamachem” – środa



Serial dokumentalny, w którym towarzyszymy grupie profesjonalnych golfistów - na polu i poza nim - podczas sezonu pełnego trudnych wyzwań.



„Aggretsuko”, sezon 5. – czwartek



Ruda panda o imieniu Retsuko nienawidzi swojej pracy w biurze. Wieczorami walczy z tłumioną złością, dając upust emocjom na deathmetalowym karaoke.



„Battlebots. Walki Robotów” – środa



Wynalazcy gigantycznych robotów stają do walki na pełnej niebezpieczeństw kuloodpornej arenie. Cel jest jeden: unieruchomić lub zniszczyć maszynę przeciwnika.



„Pod pokładem” – środa



„OMG! Oh My Girl” – czwartek



Niezdarny Guy, który od lat kocha się w pewnej siebie June, ale okoliczności nigdy mu nie sprzyjają, zaczyna wierzyć, że los płata mu figle.



„Saving My Stupid Youth” – czwartek



Gdy dwoje nauczycieli po przejściach zaczyna uczyć wspólnie klasę koedukacyjną z połączonych liceów dla chłopców i dziewcząt, powoli zaczyna między nimi iskrzyć.



„Whindersson Nunes: Kółko wzajemnej adoracji” – niedziela



To koniec świata. Whindersson Nunes jest o tym przekonany. W swoim stand-upie mówi o bieżących wydarzeniach, mediach społecznościowych, religii i nie tylko.



„Żony Beverly Hills” – środa



Życie jednych z najbardziej zamożnych kobiet Ameryki mieszkających w Beverly Hills.



„Transakcje za milion dolarów. Nowy Jork” – środa



Trzech pośredników w handlu nieruchomościami reprezentuje sprzedawców posiadłości z Nowego Jorku.



„Velvet Collection” – wtorek



Spin-off serialu "Velvet" osadzony pod koniec lat 60. Projektantka mody, Ana, i jej przyjaciele, Clara, Pedro i Raúl, otwierają w Barcelonie sklep i szkołę projektowania.



„Jim Jefferies. High & Dry” – wtorek



Jim Jefferies, dla którego nie ma tematów tabu, mówi o naćpanych misiach koala, dezorientacji ojca w temacie wazektomii i wyborem między włosami a popędem seksualnym.



„Dearest” – czwartek



Elegancka bizneswoman z wyższych sfer zostaje kluczowym świadkiem morderstwa, które jest powiązane ze sprawą zaginięcia w jej rodzinnym mieście sprzed 15 lat.



„The Full Time Wife Escapist” – czwartek



Po serii niefortunnych zdarzeń bezrobotna singielka znajduje pracę u zapracowanego, niedoświadczonego uczuciowo urzędnika. Jej stanowisko? Jego druga połówka.



„Romantycy” – wtorek



W tym serialu dokumentalnym archiwalne nagrania i wnikliwe wywiady składają się na fascynującą opowieść o życiu i dziedzictwie filmowym tytana Bollywood — Yasha Chopry.



„Szajka. Serial”, sezon 2. – piątek



Doświadczony złodziej Mehdi oraz Liana, nowicjuszka w tym fachu, zostają wplątani w wojnę o wpływy pomiędzy dilerami narkotyków. Teraz muszą działać wspólnie, aby ocalić swoich bliskich.



„The UpShaws, część 3.” – czwartek



Afroamerykańska robotnicza rodzina z Indiany marzy o lepszym życiu i wspiera się nawzajem w codziennych zmaganiach.



„Afrykańskie królowe. Nzinga” – środa



Bohaterką pierwszego sezonu jest Njinga, nieustraszona wojowniczka o złożonym charakterze i fascynujących losach, która w XVII wieku władała królestwami Ndongo i Matamba, leżącymi na terenie dzisiejszej Angoli.



„Bez filtra” – środa



Znudzona studiami Marcely odchodzi z uczelni i znajduje nowy cel w życiu: zostać influencerką. Życie w sieci nie jest jednak tak łatwe, na jakie wygląda. Czytaj też:

