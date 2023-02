Wielka miłość i wielka kradzież. Kiedy premiera spin-offu „Domu z papieru”?

Tylko dwie rzeczy mogą rozjaśnić ponury dzień. Pierwszą jest miłość, drugą – kradzież wielkiej fortuny. To one sprawiają, że Berlin przeżywa swoje najlepsze lata – czasy, w których nie wie jeszcze o swojej chorobie i nie dał się uwięzić jak szczur w hiszpańskiej Mennicy. To właśnie wtedy zaczyna przygotowywać jeden ze swoich najbardziej niezwykłych skoków: chce sprawić, by klejnoty warte 44 miliony zniknęły jak za dotknięciem magicznej różdżki. Aby tego dokonać, angażuje do pomocy jeden z trzech gangów, z którymi kiedykolwiek dokonywał napadów.

„Berlin” – kogo zobaczymy na ekranie?

Keila (Michelle Jenner) – wirtuozka inżynierii elektrycznej. Ekspertka w dziedzinie cyfrowych kodów i cyberbezpieczeństwa. Równie inteligentna i wrażliwa, co niedopasowana do otoczenia.

Damián (Tristán Ulloa) – inżynier, fizyk i chemik. Idealna osoba do wcielenia w życie niemożliwych pomysłów Berlina, co sprawia, że są bliskimi przyjaciółmi. Z zawodu naukowiec w dziedzinie inżynierii i fizyki. W wolnych chwilach – genialny przestępca.

Cameron (Begoña Vargas) – żywioł. Prowadzi auto i życie na pełnym gazie, nigdy nie zważając na ryzyko. Ale to nie dlatego jest w gangu. To o wiele bardziej bolesna historia...

Roi (Julio Peña Fernández) – Roi również ma talent, ale do otwierania zamków i trafiania do więzienia. Tak jest do czasu, gdy poznaje Berlina, staje się jego uczniem i lojalnym pomocnikiem. Razem tworzą dziwną parę.

Bruce (Joel Sánchez) – człowiek, który potrafi obsługiwać każdy gadżet – broń, ciężkie dźwigi, lance termiczne. Wyluzowany, czarujący, o beztroskim usposobieniu. Niektórym może się wydawać, że nie ma za grosz rozumu, ale nic bardziej mylnego.

Zdjęcia do serialu rozpoczęły się w październiku 2022 roku w Paryżu, a obecnie są kontynuowane w Madrycie. Premiera produkcji „Berlin” zaplanowana jest na grudzień 2023 roku.

