W „Barwach szczęścia” kolejne zawirowania. Sawicki odwiedza Dominikę. Co z jego romansem?

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

W poprzednim odcinku Jowita zamiast świętować z rodziną, po wyjściu z więzienia odwiedziła ważne dla siebie miejsce. Natomiast Dominika przypadkiem zobaczyła Sawickiego z nową kochanką. Modrzycki wciąż drąży sprawę Klary.

Co w nowym odcinku „Barwy szczęścia”?

Sławka i Patryk martwią się o Jowitę, która jest na granicy wybuchu, ale nie chce spotkać się z psychologiem. Oliwka odwiedza przyjaciółkę razem z Madzią i namawia na babskie plotki oraz wypad na miasto, by choć na chwilę zapomniała o traumie. Jezierska spotyka też Agatę, która zapewnia ją, że – mimo rozstania z Patrykiem – nie czuje wcale do niej żalu.

Stawicki zagląda do Feel Good, by przeprosić Dominikę za to, jak ją wcześniej traktował i wyznać, że Aneta zmarła, gdy byli na wakacjach za granicą. Tymczasem Weronika odwiedza Konarzewskiego w szpitalu psychiatrycznym i podstępem zdobywa dostęp do jego dokumentacji medycznej udając bratanicę chorego – czym robi na Sadowskim spore wrażenie.

Kiedy emitowany jest serial „Barwy szczęścia”?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

Czytaj też:

Partner Moniki Richardson marzy o dziecku. „Nie mogę mu tego dać”Czytaj też:

Lara Gessler wspomina o byłym mężu. Uważa, że jej matka go nie szanowała