Najlepsze reality show na Netflix. Co oglądać po „Love Never Lies”?

Ostatni odcinek „Love Never Lies” zdradził nam, jak zakończyła się emocjonująca przygoda sześciu par, które nie tylko walczyły o główną wygraną, ale także o własną miłość. Emocjonujący finał tej historii już za nami, a do walentynek pozostał jeszcze tydzień. Jak wypełnić pustkę po zakończeniu „Love Never Lies”? Na Netflix można znaleźć całą gamę programów, w tym kolekcję „Love Never Lies” z różnych krajów. Jakie tytuły warto zobaczyć? Oto kilka propozycji produkcji, które przypadną do gustu miłośnikom reality show.

Najlepsze reality show na Netflix

„Miłość jest ślepa”



Nick i Vanessa Lachey przeprowadzają eksperyment społeczny, w którym samotni mężczyźni i kobiety szukają miłości i zaręczają się, zanim spotkają się twarzą w twarz.



„Too Hot To Handle”



Atrakcyjni single spotykają się na rajskim wybrzeżu, ale jest tu pewien haczyk. Aby wygrać nagrodę główną, będą musieli całkowicie zrezygnować z seksu.



„Ultimatum Francja”



Sześć par stojących w obliczu miłości na całe życie dostaje ultimatum - zaręczyny albo koniec związku. Zanim podejmą decyzję, na trzy tygodnie zamieniają się partnerami.



„Piekło singli”



Zdani na własne siły, gotowi na nowe znajomości, skłonni do flirtów single szukają miłości na bezludnej wyspie, z której można uciec tylko we dwoje na romantyczną randkę.



„Kto polubi mojego fana”



Niecodzienny program reality TV, w którym troje singli korzysta z randkowych porad popularnych influencerów, żeby wreszcie odnaleźć drugą połowę.



„Małżeństwo po indyjsku”



Swatka Sima Taparia prowadzi klientów z USA i Indii przez proces aranżowania małżeństw, co pozwala nam zobaczyć, jak obecnie wyglądają takie procedury.



„Miłość w spektrum USA”



W tym dokumentalnym serialu romantycznym osoby ze spektrum autyzmu poszukują miłości i próbują odnaleźć się w zmiennym świecie randek i związków.

Kody na Netflix na wyszukanie ulubionej rozrywki

Dla prawdziwego amatora gatunku taka lista to za mało. Są też inne sposoby na odnalezienie „Tego Jedynego” reality show na walentynkowy wieczór. W szerokiej gamie kategorii na Netflix znajdziesz również katalogi dotyczące programów. Jak je odszukać? Kluczem do tej zagadki są specjalne kody. Wystarczy wpisać w przeglądarce netflix.com/browse/genre/.................., i dodać w miejsce kropek jeden z miłosnych szyfrów:

Reality TV – 9833

Reality TV o miłości i randkowaniu – 81233168

Reality TV o ślubach i romansach – 50103

Reality TV z elementem rywalizacji – 49266

Extreme Reality TV Show – 108387

Amerykańskie reality TV – 72417

Korean Reality TV – 3172587

Międzynarodowe programy reality TV, programy rozrywkowe i talk-show – 2070375

