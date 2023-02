Dramat w „M jak miłość”. Basię porwie nieznajomy?

Serial „M jak miłość”, emitowany od 2000 roku wciąż znajduje się w czołówce pod względem oglądalności. To opowieść o trzypokoleniowej rodzinie, której protoplastami byli nieżyjący już Lucjan oraz wdowa po nim Barbara Mostowiak. Para doczekała się gromadki dzieci: Małgosi, Marka, Marty oraz Marysi, która jest córką Barbary i nieżyjącego już Łagody. Mimo że starzy Mostowiakowie wiedli szczęśliwe życie, raczej pozbawione kłótni i nieszczęść, ich dzieciom układa się różnie. Głównym wątkiem jest oczywiście tytułowa miłość, która w tym serialu ma wiele barw.

Co w nowym odcinku „M jak miłość”?

Basia wracając od koleżanki – zgadza się, by podwiózł ją nieznajomy, który prosi ją o wskazanie drogi. Mężczyzna nagle zmienia jednak trasę. Gdy Basia wybiega z auta, ten próbuje ją dogonić. Ania wyznaje bliskim, jak bardzo czuje się przygnębiona po rozstaniu z Damianem, który wyjechał już z matką do USA. Paweł zabiera Frankę do Grabiny i zdradza żonie, że planuje kupić w okolicy ziemię, na której chciałby postawić dom, a jego ukochana jest tym pomysłem zachwycona. Ula i Bartek uprzedzają rodzinę, że postanowili na dłużej zostać w Australii.

Tymczasem Marta zagląda do Grabiny i wyznaje Barbarze, że dopadł ją psychiczny kryzys przez kolejne miłosne porażki. Później Wojciechowska odwiedza także Patrycję oraz Łukasza i przy okazji ostrzega syna, by uważał na nową pacjentkę Klaudię która wydaje jej się podejrzana i może mieć powiązania z doktor Kalinowską. A sama Klaudia po kolejnym masażu proponuje chłopakowi spotkanie po pracy. Z kolei Ewa cały czas traktuje Marię jak rywalkę i próbuje wbijać Rogowskiej kolejne szpile. Kisielowa znów ma pretensje do męża, który uparcie adoruje wszystkie kobiety z sąsiedztwa na czele z Patrycją.

„M jak miłość” – kiedy nowe odcinki?

Serial oglądać można w poniedziałki i wtorki o godzinie 20:55 na antenie TVP2.

