Rehabilitant z „Na Wspólnej” znęca się nad synem Wójcików?

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

Kolejne zawirowania w nowym odcinku „Na Wspólnej”

Luśkę budzi telefonem Cielecki i wkurzony przypomina jej, że rano miała dostarczyć ważne dokumenty. Dziewczyna, nie do końca trzeźwa po nocnej imprezie, wsiada do auta i jedzie do Sulejówka. Nagle huk – potrąca kogoś. Przerażona, nie ma odwagi sprawdzić, co się stało… Dzwoni do ojca – ten natychmiast przyjeżdża na miejsce wypadku. Widząc nieprzytomną ofiarę, Cielecki każe córce uciekać. Sam wzywa pogotowie i policję.

Beata i Paweł zauważają na rączce Gucia duży siniec – sądzą, że przyczyną jest niewłaściwa rehabilitacja. Gabriel tłumaczy im, że to niemożliwe. Jakiś czas później na ciele Gucia pojawiają się kolejne wybroczyny. Wójcikowie zabierają synka do lekarza. Ten podejrzewa jakąś chorobę albo to, że… rehabilitant znęca się nad Guciem.

Matka robi Ewie potworną awanturę o zagubiony wisiorek. Córka tłumaczy jej, że sama zgubiła go dawno temu, ale Irena nie wierzy – oskarża wszystkich o spisek i kradzież. Ewa nie może sobie z tym poradzić… Ostrowski przekonuje żonę, że najlepsze co mogą zrobić dla chorej na Alzheimera mamy, to wejść w jej świat i z empatią wczuć się w sytuacje, które przeżywa.

„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20.15 na antenie telewizji TVN.

Czytaj też:

Grabowski zniesmaczony słowami Skiby. „Skąd wie co robię w pokoju?”Czytaj też:

Kolejne zawirowania w „Barwach szczęścia”. Dominika wpada na Stawickiego z nową kochanką