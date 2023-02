Kolejne zawirowania w „Barwach szczęścia”. Dominika wpada na Stawickiego z nową kochanką

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

Co w nowym odcinku „Barwy szczęścia”?

Jowita wychodzi w końcu z aresztu, ku radości rodziny oraz Justina. Po traumie, którą przeżyła przez niesłuszne uwięzienie, wciąż jednak jest w szoku. Zamiast świętować z bliskimi – woli odwiedzić grób Prota, gdzie odnajduje ją w końcu Patryk.

Modrzycki nadaje w sieci program dotyczący porwania Klary, wykorzystując nagrane z ukrycia wypowiedzi Huberta. A gdy Pyrka prosi go, by zostawił jego rodzinę w spokoju, dziennikarz odmawia. Tymczasem Dominika spotyka przypadkiem Stawickiego z jego nową kochanką – pielęgniarką Kamą. Cezary znów spotyka się z Natalią oraz Leą, co wyraźnie nie podoba się Rawiczowej. A po powrocieze stadniny, Zwoleńska wyznaje Malwinie, że biznesmen naprawdę jej się podoba.

Kiedy emitowany jest serial „Barwy szczęścia”?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

