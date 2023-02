Weekend na Netflix. Podpowiadamy, co nowego obejrzycie

W nadchodzący weekend na Netflix możecie już obejrzeć między innymi głośny dokument o Pameli Anderson. Ponadto pojawiły sie propozycje jak „Wilk wikingów”, „Infiesto” czy „Stromboli”. Co warto obejrzeć? Przejrzyjcie listę i poszukajcie czegoś dla siebie.

„Świat oczami Cunk”

To komediowy paradokument od stacji BBC, który przedstawia w pełen humoru sposób opowieść, którą snuje Philomena Cunk. Pokazuje ona, wędrując po świecie to co się ludziom udało, a co niestety nie do końca.



„Miliony Gunthera”

Ten włoski spadkobierca firmy farmaceutycznej i ambitny impresario w ciągu 30 lat zbudował w imieniu czworonożnego szefa prawdziwe imperium, kupując okazałe posiadłości, prowadząc kontrowersyjne eksperymenty społeczne i obmyślając jeden z największych przekrętów podatkowych wszech czasów.



„Stromboli”

Gdy jej wakacje niemal kończą się tragedią, nękana wspomnieniami o rozbitym małżeństwie i konflikcie z córką kobieta trafia na turnus samorozwoju.



„On my Block: Freeridge”

„Freeridge” przedstawi historię grupy nastolatków, którzy są zmuszeni odczynić klątwę po tym, jak w ich ręce trafia dziwna, stara skrzynka, która ściąga na nich coś więcej niż tylko nieszczęście. Akcja serialu została osadzona w tym samym kalifornijskim miasteczku, w którym rozgrywa się akcja „On My Block”.



„Niania w Nowym Jorku”

21-letnia studentka, Annie, zatrudnia się jako niania w domu zamożnej, nowojorskiej rodziny.



„Siła Ducha”

Nieustępliwa nastolatka z Australii podąża za marzeniami — i stawia czoła lękom — pragnąc zostać najmłodszą osobą, która samodzielnie opłynie świat.



„Ostatni komers”

Grupa młodzieży kończąca naukę w gimnazjum przygotowuje się do ostatniej imprezy.



„Kolory miłości”

Kiedy bibliotekarka Taylor Harris nagle traci pracę, wraca do swojego małego rodzinnego miasteczka w Montanie. Tam angażuje się w walkę, aby pomóc uratować mały miejski hotel jej brata przed potentatem Joelem Sheenanem. Sprawy komplikują się, gdy zakochuje się w Joelu.



„Wilk Wikingów”

Nastolatka jest świadkiem makabrycznego morderstwa na imprezie w swoim nowym miasteczku. Wkrótce potem zaczyna mieć niepokojące wizje i pragnienia.



„Infiesto”

Infesto to hiszpański thriller kryminalny o dwójce detektywów. Wezwano nich do górniczego miasteczka na nizinach Asturii. To tam po wielu latach znów pojawiła się zaginiona kobieta. Śledztwo mocno się komplikuje przez szalejącą wokół pandemię koronawirusa.



„I Will Be Your Bloom”

Asuka zrealizowała swój cel, by zostać nauczycielką, ale po tragicznej porażce porzuca swój wymarzony zawód i staje się niezwykle wycofana.



„Bracia”

Gdy żołnierz walczący w Afganistanie zostaje uznany za zmarłego, jego młodszy brat pociesza szwagierkę i zbliża się do niej. Niedługo później wojskowy nieoczekiwanie powraca.



„Wojownicze Żółwie Ninja”

Grupa zmutowanych wojowników ninja i nieustraszona dziennikarka April O'Neil stają do walki z tajemniczym Klanem Walczących Stóp, który terroryzuje Nowy Jork.



„Girls 5 Eva”

Girlsband, który w przeszłości zasłynął jednym przebojem postanawia dać drugą szansę marzeniom o wielkiej muzycznej karierze.



„Pamela: Historia miłosna”

Posiłkując się osobistymi nagraniami wideo i pamiętnikami, Pamela Anderson opowiada o drodze do sławy, burzliwych romansach i skandalu wywołanym słynną sekstaśmą.



„Tożsamość”

Grupa nieznajomych kryje się przed burzą w odciętym od świata motelu. Wkrótce jeden po drugim zaczynają znikać.Czytaj też:

Jennifer Lopez sprzedaje swój piękny dom za 42,5 mln dolarów. Zobaczcie, jak mieszka gwiazdaCzytaj też:

Helena Bonham Carter krytykuje twórców „The Crown”: Nie powinni kontynuować serialu