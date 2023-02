Lista TOP 10 w styczniu na HBO Max. Te tytuły oglądaliśmy najchętniej

W pierwszej dziesiątce najchętniej oglądanych seriali znaleźli się kultowi „Przyjaciele”, animowany serial komediowy „Rick i Morty”, „Mroczne materie” oraz wielki hit HBO „Ród smoka”. Niekwestionowanym liderem pozostaje jednak produkcja, o której w ostatnich tygodniach jest bardzo głośno.

Lista TOP 10 w styczniu na HBO Max

10. „Uncharted”



Utalentowany złodziej Nathan Drake zostaje zwerbowany przez doświadczonego poszukiwacza skarbów Victora Sullivana.



9. „Ród smoka”



Serial opowiada o historii rodu Targaryenów i o zdarzeniach dziejących się 200 lat przed czasami, w których osadzona jest „Gra o tron”.



8. „Mroczne materie”



Dwójka dzieci wybiera się na magiczną podróż przez równoległe wymiary.



7. „Rick i Morty”



Ekscentryczny naukowiec Rick udaje się ze swoim wnukiem Mortym do najdziwniejszych miejsc w galaktyce i alternatywnych rzeczywistości.



6. „Przyjaciele”



Losy szóstki przyjaciół, którzy mieszkają i pracują w Nowym Jorku.



5. „X”



Koniec lat 70., grupa młodych filmowców jedzie do Teksasu aby nakręcić porno. Na miejscu okazuje się, że muszą walczyć o życie.



4. „Morbius”



Biochemik Michael Morbius, próbując wyleczyć się z rzadkiej choroby krwi, niechcący zaraża się pewnym rodzajem wampiryzmu.



3. „Biały lotos”



Grupa gości hotelowych spędza wakacje w ekskluzywnym kurorcie na Hawajach, relaksując się i wypoczywając wśród rajskich krajobrazów.



2. „Black Adam”



Po blisko pięciu tysiącleciach obdarzony boskimi mocami Black Adam zostaje uwolniony ze swojego ziemskiego grobowca.



1. „The Last of Us”



Dwadzieścia lat po globalnej apokalipsie, która zniszczyła cywilizacje, Joel zostaje zatrudniony aby przemycić dziewczynkę imieniem Ellie poza strefę kwarantanny. Czytaj też:

Kate Winslet na pierwszej fotce z nowego limitowanego serialu HBO Max. Co wiemy o „Pałacu”?Czytaj też:

Helena Bonham Carter krytykuje twórców „The Crown”: Nie powinni kontynuować serialu