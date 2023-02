Helena Bonham Carter krytykuje twórców „The Crown”: Nie powinni kontynuować serialu

Przypomnijmy Helena Bonham Carter w „The Crown” wcielała się w księżniczkę Małgorzatę, siostrę Elżbiety II, przejmując tę rolę od Vanessy Kirby. W członkinię rodziny królewskiej aktorka wcielała się przez dwa sezony – trzeci i czwarty. W piątej odsłonie na jej miejscu pojawiła się Lesley Manville.

6. sezon „The Crown”. Co wiemy?

Fabuła 5. sezonu „The Crown” zakończyła się w 1997 roku, kiedy księżna Diana została zaproszona na wakacje do St. Tropez z Mohamedem Al-Fayedem (zginęła tego samego roku, w sierpniu). Sezon 6. rozpocznie się prawdopodobnie w tym samym miejscu i opowie o wydarzeniach, rozgrywających się aż do 2001 roku.

W październiku 2022 roku portal Deadline podał, że obsada i ekipa „The Crown” przygotowuje się już do filmowania sceny śmierci księżnej Diany i Dodi'ego Fayeda w Paryżu 31 sierpnia 1997 roku. Peter Morgan, twórca serii, wcześniej dawał jasno do zrozumienia, że na ekranie nie pokaże samego momentu zderzenia i wypadku. Zamiast tego zobaczymy „samochód wyjeżdżający z The Ritz w pościgu paparazzi, a potem przebitkę na ambasadora Wielkiej Brytanii we Francji, gdy radzi sobie z następstwami wypadku”.

– Obawialiśmy się dotarcia do tego punktu – przekazał Morgan w rozmowie z potralem. – Chociaż kontynuujemy, uczciwym jest przyznanie się do tego, że niepokoimy się trochę. Wyczuwalne jest uczucie zdenerwowania. Chodzi o to, że temat jest bardzo delikatny – dodał.

Helena Bonham Carter krytykuje „The Crown”

Teraz w sprawie wydarzeń, które mają być pokazane w 6. sezonie wypowiedziała się sama Helena Bonham Carter. Księżniczka Małgorzata z trzeciego i czwartego sezonu w rozmowie z „The Guardian” stwierdziła, że twórcy nie powinni kontynuować serialu.

– Grałam w nim i uwielbiałam te odcinki, ale teraz jest zupełnie inaczej. Kiedy „The Crown” się zaczęło, był to dramat historyczny, a teraz zderza się z teraźniejszością. Wszystko jednak zależy od twórców – podkreśliła.

Pytana o rewelacje, które ujawnia w dokumencie i książce książę Harry, aktorka nie chciała komentować sprawy. – Naprawdę nie chce się w to angażować. To skomplikowane i moje słowa zostaną wyrwane z kontekstu. Myślę, że poświecono już temu wystarczająco dużo uwagi – podkreśliła.

