Netflix usunie w lutym te tytuły. Sprawdźcie, co warto nadrobić

Do końca lutego z Netfliksa zniknie kilka filmów i seriali, które warto obejrzeć. Podpowiadamy wam, kiedy poszczególne tytuły zostaną usunięte z platformy.

Te tytuły znikną z Netfliksa w lutym

„Sny o Imperium” – 3 lutego



Młody ojciec wychodzi z więzienia i wraca do domu, by zaopiekować się synem i rozpocząć karierę pisarza. Na drodze do realizacji planów staną mu przestępczość i ubóstwo.



„Godzina wilka” – 5 lutego



Bronx, upalne lato 1977. June nie opuszcza mieszkania, a jedynym jej kontaktem ze światem zewnętrznym jest dostarczający jedzenie kurier. Wkrótce zaczyna być dręczona domofonem, który dzwoni o różnych porach dnia i nocy.



„Sons of the Caliphate” – 6 lutego



Trójka bogatych, żądnych władzy mężczyzn walczy o niezależność w świecie skorumpowanych polityków, namiętności i rodzinnych obowiązków.



„Jenni Rivera: Mariposa de Barrio” – 9 lutego



Historia piosenkarki Jenni Rivery — molestowanej przez męża ciężarnej nastolatki o skłonnościach samobójczych, która nieoczekiwanie została supergwiazdą muzyki banda.



„Paradoks” – 9 lutego



Do zespołu inspektora Marka Kaszowskiego dołącza funkcjonariuszka Joanna Majewska, która ma przeprowadzić śledztwo w sprawie swojego przełożonego.



„Bliski mi wróg” – 14 lutego



Kiedy na granicy amerykańsko-kanadyjskiej znika transport narkotyków, kartel zmusza byłego komandosa sił specjalnych do odnalezienia zestrzelonego ładunku.



„Artyści” – 16 lutego



Młody i ambitny reżyser z prowincji zostaje nowym dyrektorem warszawskiego teatru. Okazuje się, że jego poprzednik odszedł w iście dramatycznym stylu.



„Fifty: Serial” – 20 lutego



Czwórka ambitnych kobiet łączy karierę z życiem rodzinnym. Gdy dobiegają pięćdziesiątki, każda musi zmierzyć się z własnym kryzysem i ponieść konsekwencje swoich decyzji.



„Sin senos sí hay paraíso” – 24 lutego



Catalina chce wyrwać się z biedy i zarobić na implanty piersi, dlatego postanawia zostać prostytutką.



„Six Windows in the Desert” – 26 lutego



Od teatralnego spektaklu po konsekwencje katastrofy lotniczej - ta kolekcja krótkich filmów saudyjskich filmowców przedstawia niuanse kultury arabskiej.



„Blue Exorcist” – 27 lutego



Nastoletni Rin dowiaduje się, że jest synem Szatana. Mimo to chłopak postanawia zostać egzorcystą.



„Dziewczyny nad wyraz” – 28 lutego



W redakcji nowojorskiego czasopisma dla kobiet trzy dziewczyny z pokolenia milenialsów próbują sobie radzić z pracą, miłością, przyjaźnią i życiem w wielkim mieście.



„Miraculum: Biedronka i Czarny Kot” – 28 lutego



Kiedy Paryżowi grozi niebezpieczeństwo, Marinette zamienia się w Biedronkę. Jednak nie wie, że Adrien, jej szkolna miłość, też jest superbohaterem o imieniu Czarny Kot.



„The Challenge” – 28 lutego



To zacięta rywalizacja, w której gwiazdy reality TV w serii konkursów walczą o pieniężną wygraną. Przed zawodnikami brutalne wyzwania, ostre eliminacje, a także gorące romanse i gorzkie konflikty. Czytaj też:

