Nietrzeźwy Hoffer z „Na Wspólnej” przeprowadza operację. To koniec kariery?

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

Co w nowym odcinku „Na Wspólnej”?

Kamil jest kompletnie przybity odejściem Zuzy i Uli – rozpoczyna dzień w pracy od wódki. Nietrzeźwy, przeprowadza operację, która kończy się śmiercią pacjentki. Gdy Hoffer informuje o tym jej syna, mężczyzna wyczuwa od niego alkohol. Czy to koniec ordynatora Hoffera?

Michał włamuje się do komputera Ilony. Następnego dnia Zdybicka ma poważny problem – poprzez nieterminowe zamówienia musi wstrzymać prace budowlane. Zdenerwowana podejrzewa Michała, że to jego sprawka. Brzozowski oburza się nieszczerze... Na ich scysję trafia Iza. Widząc nerwowe zachowanie Ilony, Brzozowska stwierdza, że obawy Michała co do upadku firmy jej syna są słuszne.

W domu Hebla pojawia się znajomy jego córki. Malwiny wyraźnie nie cieszy jego widok, ale kryje się z tym przed ojcem. Na osobności ma pretensje do Aleksa – miał zniknąć z jej życia. Hebel bezskutecznie próbuje się dowiedzieć od córki, co łączy ją z mężczyzną. Tymczasem Aleks zachowuje się bardzo czule wobec Malwiny, czym… doprowadza ją do szału.

„Na Wspólnej” – kiedy premiera?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20.15 na antenie telewizji TVN.

Czytaj też:

Rosati o konsekwencjach wypadku z Adamczykiem. „Co tydzień muszę mieć rehabilitację”Czytaj też:

Filip i Biały w „Pierwszej miłości” uratują Blue Moon?