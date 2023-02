„M jak miłość”. Budzyński w śpiączce. Co z rozwodem?

Wszystko zaczęło się, kiedy Magda znalazła w swoim aucie dziewczynkę z Ukrainy. Mimo konfliktu i rozstania postanowiła poprosić byłego męża o pomoc. Od tej chwili mała Nadia i żona Budzyńskiego były niemal nierozłączne. Co wydarzy się w kolejnych odcinkach?

Jak potoczą się losy Andrzeja i Magdy w „M jak miłość”?

Andrzej, chcąc odzyskać zaufanie żony po zdradzie z Julią i pragnąc uratować losy Nadii, która początkowo trafiła do ośrodka dla uchodźców, postanawia wyjechać do Ukrainy i odnaleźć rodziców dziewczynki. Jedyną osobą, którą o tym informuje, jest Kamil. Niestety nie wszystko idzie zgodnie z planem. Prawnik ucierpi w wypadku autokarowym. Początkowo nie będzie wiadomo, czy Andrzej przeżyje wypadek, ale mimo wszystko uda mu się to.

„M jak miłość”. Co ze związkiem Budzyńskich?

Po tym tragicznym zdarzeniu mąż Magdy trafi do ukraińskiego szpitala. To Kamil przekaże jego ukochanej informacje, że mężczyzna w ciężkim stanie został wprowadzony w śpiączkę farmakologiczną. To także Kamil zadba, by Budzyński został bezpiecznie przetransportowany do placówki medycznej w Warszawie.

Całe zdarzenie odmieni wszystko w relacji Magdy i Andrzeja. Przerażona żona Budzyńskiego zda sobie sprawę, że mimo krzywd dalej kocha Andrzeja. Mówiąc do niego, kiedy ten jest w śpiączce, nie będzie ukrywać swoich uczuć. Ostatecznie małżeństwo wyzna sobie miłość, a przyjaciółka serialowej Kingi zdecyduje, żeby wycofać pozew rozwodowy, chociaż zaledwie kilka dni wcześniej sąd wskazał pierwszy termin rozprawy.

1710 odcinek, w którym widzowie będą świadkami tych przełomowych wydarzeń zostanie wyemitowany 20 lutego 2023 roku o 20.55.

