Emocjonalne sceny w „M jak miłość”. Julia atakuje Magdę

Nowy odcinek „M jak miłość”. Julia atakuje Magdę, Werner zostanie wrobiony w dziecko

Lenka zaczyna naukę w liceum. Ma od razu aż dwóch adoratorów – Antka oraz Igora ale też idzie na wagary i wpada w kłopoty, gdy na jednej z imprez jej koledzy sięgają po narkotyki. Później Zduńscy mają problemy także z Miśkiem, który na treningu doznaje urazu kostki oraz bliźniaczkami, gdy jedna z dziewczynek trafia na SOR z koralikiem w nosie. Weronika matka Poli odkrywa, że jest w ciąży. Postanawia wrobić w dziecko Wernera, nawiązując z prawnikiem ognisty romans. Budzyński zdradza w tajemnicy Kamilowi, że planuje wyjechać do Ukrainy, by odnaleźć bliskich Nadii. Tymczasem Julia odkrywa, że Magda zaopiekowała się Ukrainką. Załamana przyjeżdża do Grabiny i oskarża rywalkę o to, że zajęła się dziewczynką, by w ten sposób odebrać jej Andrzeja.

„M jak miłość” – kiedy nowe odcinki?

Serial oglądać można w poniedziałki i wtorki o godzinie 20:55 na antenie TVP2.

