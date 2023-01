Zdrójkowski o relacjach z bratem bliźniakiem. „Mieliśmy ciche dni przez ostatnie 8 lat”

Bracia Zdrójkowscy w show-biznesie są obecni od lat. Na początku większą popularnością cieszył się Kuba. Wówczas kilkulatek grał w takich produkcjach jak „Magda M”., „Londyńczycy” czy „Rodzina zastępcza Plus”. Po czasie jednak to Adam stał się bardziej rozpoznawalny, a wszystko przez rolę Kuby Boskiego w serialu „Rodzinka.pl”.

Adam Zdrójkowski nie miał dobrych relacji z bratem

Adam i Kuba Zdrójkowscy rzadko mówili o swoich relacjach. Wcześniej było jedynie wiadomo, że mimo bliskiego pokrewieństwa bracia bliźniacy mieli osobne pokoje i zabawki, a wszystko przez charakter, który ich łączy – obaj są bardzo uparci. Dopiero w ostatniej rozmowie z „Co Za Tydzień” Adam Zdrójkowski przyznał, że nigdy nie miał idealnego kontaktu z bratem.

Kochamy się jak bracia, ale właściwie nigdy nie byliśmy przyjaciółmi. Mieliśmy ciche dni przez ostatnie 8 lat. Proponowałem wielokrotnie Kubie sparing na profesjonalnym ringu, ale na szczęście obyło się bez rozlewu krwi – zdradził aktor.

W dalszej części rozmowy gwiazdor przyznał, że w krytycznych momentach przestawali się nawet obserwować na Instagramie. Przyznał, co było powodem relacji z drugim Zdrójkowskim. – To były jakieś gówniarskie zagrywki, zupełnie bez sensu. Dziś jest już normalniej, ale to ciągle szorstka przyjaźń – powiedział.

Przełomowy moment w relacjach Zdrójkowskiego z bratem

Przełomowym momentem w relacjach braci Zdrójkiwskich okazało się zerwanie. Wówczas brat Adama stanął na wysokości zadania.

– Jestem na etapie rekonstrukcji mojej kariery i życia prywatnego. Przez ostatnie miesiące wiele się u mnie zmieniło. Zakończył się mój wieloletni związek, miałem swoje problemy. Nie było lekko. Brat przyszedł mi wtedy z pomocą – powiedział w rozmowie z „Faktem”.

Czytaj też:

Quiz z filmu „Potop”. Pamiętasz polski klasyk?Czytaj też:

Young Leosia łamie fanom serca. Na jej Instagramie zrobiło się gorąco