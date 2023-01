Amazon szykuje serial „Tomb Raider”. Scenariusz napisze ulubienica widzów

Serial jest częścią wielopoziomowego uniwersum Tomb Raider, który tworzy Amazon Studios. Projekt obejmuje też gry i filmy. Do napisania scenariuszy i brania czynnego udziału w tworzeniu tego świata zaproszono Phoebe Waller-Bridge, twórczyni „Obsesja Eve”, „Fleabag” czy scenarzystę „Nie czas umierać” czy „Han Solo: Gwiezdne wojny – historie”.

Powstaje serial „Tomb Raider”. Wszystko, co wiemy

Rozwój nieistniejących jeszcze na każdej płaszczyźnie uniwersum to podejście, które Amazon stosuje coraz częściej. W styczniu platforma nabyła prawa do gry Warhammer 40,000, a w całym przedsięwzięciu ma wziąć udział Henry Cavill, szukający drogi rozwoju po tym, jak odszedł z „Wiedźmina”. Koncepcja wyszła od samego aktora, który udał się do Amazona z propozycją serialu i nie tylko w nim zagra, ale też będzie jednym z producentów.

Zaangażowanie w projekt Phoebe Waller-Bridge, która przedłużyła umowę z Amazon Studios, oznacza powrót Tomb Raider do rodziny MGM – wytwórni, która została kupiona przez platformę. Studio posiadało wcześniej prawa do produkcji franczyzy filmowej, czego wynikiem były trzy hity kinowe.

Serię filmów w 2001 roku rozpoczął tytuł „Lara Croft: Tomb Raider” z Angeliną Jolie. dwa lata później powstał sequel „Lara Croft Tomb Raider: Kolebka życia”. W 2018 roku rolę przejęła Alicia Vikander w produkcji „Tomb Raider”, dystrybuowanej przez Warner Bros.

