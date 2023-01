Cztery nowe tytuły od Netflix w piątek. Warto je zobaczyć

Co tydzień na najpopularniejszej w Polsce platformie streamingowej premierę ma masa nowości. Dziś na Netflix pojawi się między innymi wyczekiwana komedia z Eddiem Murphym i Jonah Hillem czy nowy hiszpański thriller. Sprawdźcie, czy znajdziecie coś dla siebie.

Nowości Netfliksa w piątek 27 stycznia

„Lockwood i spółka”



W świecie opanowanym przez duchy wielkie korporacje zatrudniają młodzież o zdolnościach paranormalnych, aby walczyła z siłami nadprzyrodzonymi. Tylko jedna firma działa bez nadzoru dorosłych — to Lockwood i spółka. Na jej czele stoi Anthony Lockwood, niepokorny młody przedsiębiorca, którego prześladują demony tajemniczej przeszłości. Pomaga mu genialny, lecz ekscentryczny George, oraz nowa, niezwykle utalentowana dziewczyna o imieniu Lucy. To nietypowe trio już wkrótce odkryje przerażający sekret, który zmieni bieg historii.



„Królowie Johannesburga”, sezon 2.



Bracia Masire rządzą półświatkiem Johannesburga, ale zagraża im nadprzyrodzona rodzinna klątwa i skomplikowana sieć zdrad.



„Śnieżna dziewczyna”



Malaga, rok 2010. Pochód Trzech Króli. Dla rodziny Martín najbardziej magiczny moment roku zmienia się w koszmar, gdy córka, Amaya, gubi się w tłumie. Miren, dziennikarka na stażu, rozpoczyna śledztwo, które toczy się równolegle do tego prowadzonego przez inspektor Millán i które przywoła u niej niechciane wspomnienia. Miren, wspierana przez kolegę-dziennikarza, Eduardo, nie spocznie, dopóki nie odnajdzie dziewczynki. Gdzie jest Amaya Martín?



„My i wy”



W tej komedii, której reżyserem jest Kenya Barris, świeżo upieczona para oraz ich najbliżsi kluczą po meandrach miłości i relacji rodzinnych, próbując radzić sobie we współczesnym świecie naznaczonym konfliktami kulturowymi, spełniać społeczne oczekiwania i pokonywać różnice pokoleniowe. Czytaj też:

