Dziś w serialu „Barwy szczęścia”. Wiesław uwięziony w szpitalu, Weronika rozpoczyna śledztwo

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Niektórzy z nich znają się od lat, niektórzy dopiero sprowadzili się na osiedle „Pod Sosnami”. W ostatnim odcinku serialu Ryman został skazany, Weronika wróciła do redakcji "Szoku", a Hubert robił wszystko, by Marysia zapomniała o tęsknocie za Klarą. Co wydarzy się dziś w serialu?

Nowy odcinek „Barw szczęścia”. Śledztwo Weroniki

Hubert martwi się o Klarę. Prosi Jareckiego o pomoc. Gdy wydawca kontaktuje się z producentem, okazuje się, że nie ma on żadnych informacji o pisarce. Weronika rozpoczyna śledztwo w sprawie uwięzionego w szpitalu psychiatrycznym Wiesława Konarzewskiego. Dziennikarka kontaktuje się z bratową chorego, która mieszka z rodziną w domu Wiesława, wyraźnie z zadowolona z sytuacji. Sadowski umawia Weronikę na rozmowę ze Stańskim, który przebywał w zakładzie z Konarzewskim. Żona Rymana odrzuca propozycję ugody.

Serial „Barwy szczęścia” oglądać można pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

