Nowości na Netflix w lutym. Sprawdzamy, co przygotowała dla nas platforma

Lista nowości w lutym 2023 na Netflix

„Dziewczyna i kosmonauta” – 17 lutego



Dwaj piloci F-16, przyjaciele Nikodem i Bogdan, konkurują o serce pięknej Marty oraz o to, który z nich poleci w kosmos. Kosmiczną rywalizację wygrywa Niko, jednak z powodu niewyjaśnionej awarii powraca z misji dopiero po 30 latach. Pomimo upływu lat na Ziemi, wiek ocalałego kosmonauty zatrzymał się w dniu startu. Podczas gdy Niko myśli tylko o Marcie, świat pragnie poznać tajemnicę jego wiecznej młodości.



„Klasa” – 3 lutego



Troje uczniów z ubogiej dzielnicy dołącza do elitarnego liceum w Delhi, w którym mroczne sekrety i plotki wkrótce doprowadzają do morderstwa.



„Królowe giełdy” – 8 lutego



Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia dwóch kobiet, które torują sobie drogę na zdominowanej przez mężczyzn kuwejckiej giełdzie lat 80., zakłócając korupcyjne układy.



Ty – sezon 4 (część 1) – 9 lutego



Joe zaczyna nowe życie w Londynie, próbując zostawić przeszłość za sobą. Na jego wyboistej drodze do odkupienia pojawia się jednak kolejna obsesja.



„U ciebie czy u mnie?” – 10 lutego



Debbie i Peter, najlepsi przyjaciele, ale też totalne przeciwieństwa, na tydzień zamieniają się domami i dostają szansę, by otworzyć się na miłość.



„Bill Russell: Legenda NBA” – 8 lutego



Dokument biograficzny o najbardziej utytułowanym zawodniku NBA i ikonie walki o prawa obywatelskie — Billu Russellu — popularnym na miarę swojego nieprzeciętnego wzrostu.



„Miłość do kwadratu jeszcze raz” – 13 lutego



Związek znanego dziennikarza i twardo stąpającej po ziemi nauczycielki trzęsie się w posadach, gdy ona podejmuje się nowej pracy.



„Formuła 1. Jazda o życie”, sezon 5. – 8 lutego



„Stromboli” – 3 lutego



Nękana wspomnieniami rozbitego małżeństwa i konfliktem z córką kobieta decyduje się na turnus terapeutyczny, gdy jej wakacyjne plany biorą w łeb.



„Infesto” – 3 lutego



Podczas szalejącej pandemii koronawirusa dwójka detektywów uparcie ściga sprawców porwania, które okazuje się częścią większej intrygi.



„Mój tata jest łowcą kosmitów” – 9 lutego



Międzygalaktyczny łowca nagród wynosi rodzicielstwo na kosmiczny poziom, gdy jego dzieci przypadkiem ruszają z nim w niebezpieczną misję.



„Przedziwne przygody Jamesa”, sezon 2. – 24 lutego



James, Max i Echo wracają z nowymi wywodami domorosłych filozofów, kiepskimi pomysłami i szkolnymi wygłupami, aby znów siać zamęt w mieście.



„Make My Day” – 2 lutego



Na odległej lodowej planecie więźniowie zmuszeni wydobywać rzadką wysokoenergetyczną rudę gwarantującą ludzkości świetlaną przyszłość dokonują przerażającego odkrycia.



„Kolory miłości” – 1 lutego



Taylor Harris nagle traci pracę i przenosi się z powrotem do rodzinnego miasteczka w Montanie. Tam angażuje się w walkę o ocalenie małomiasteczkowego hotelu jej brata przed potentatem Joelem Sheehanem, który chce go wyremontować. Sprawy jednak się komplikują, gdy dziewczyna zakochuje się w Joelu.



„Ostatni komers” – 1 lutego



Ostatni tydzień szkoły w gimnazjum w małym polskim miasteczku. W oczekiwaniu na imprezę (komers) grupa uczniów spędza czas na miejskim basenie. W ciągu kilku dni zasmakują zauroczeń, odrzucenia i pierwszych zawiedzionych nadziei.

