Top 10 na Netflix w ostatnim tygodniu. Platforma zdradziła, co najchętniej oglądamy

Drugi sezon serialu „Ginny & Georgia” w trzecim tygodniu od premiery utrzymał się na szczycie rankingu seriali anglojęzycznych z 87,4 mln godzin oglądania. Historia zanotowała łącznie 430,59 mln godzin oglądania. Serial obejrzało ponad 47 mln gospodarstw domowych (430,59 mln godzin oglądania podzielone przez 9 godzin).

Oparty na prawdziwej historii film rodzinny „Zaginiony pies”, w którym główne role zagrali Rob Lowe i Johnny Berchtold, zajął pierwsze miejsce na liście filmów anglojęzycznych z 20,91 mln godzin oglądania.

W czwartym tygodniu od premiery meksykański dramat „Królowa Południa” uplasował się na szczycie listy seriali nieanglojęzycznych z 54,09 mln godzin oglądania.

Południowokoreański thriller science fiction „JUNG_E” zadebiutował na liście filmów nieanglojęzycznych od razu na pierwszym miejscu z 19,3 mln oglądania.

Co najchętniej oglądamy na Netflix? Oto statystyki

Oprócz drugiego sezonu serialu „Ginny & Georgia” na liście seriali anglojęzycznych nie zabrakło innych popularnych tytułów, takich jak pierwszy (25,37 mln godzin oglądania) i drugi sezon (55,53 mln godzin oglądania) serialu „Wikingowie: Walhalla”, „Wednesday” (45,74 mln godzin oglądania), pierwszy sezon serialu „Ginny & Georgia” (43,29 mln godzin oglądania), „Kalejdoskop” (22,99 mln godzin oglądania) i trzeci sezon serialu „Emily w Paryżu” (15,55 mln godzin oglądania). Serial „Różowe lata 90”. zadebiutował na liście z 41,08 mln godzin oglądania.

Film „Bielmo” zajął drugie miejsce na liście filmów anglojęzycznych z 12,69 mln godzin oglądania. „Glass Onion: Film z serii »Na noże«” znalazł się na trzecim miejscu. „Autostopowicz z siekierą” i „Matylda: Musical” utrzymały się na liście na czwartej i szóstej pozycji.

Hity Netfliksa nagrodzone nominacjami do Oscara

Indyjski przygodowy film akcji „Misja Manju” zadebiutował na liście filmów nieanglojęzycznych z 8,94 mln godzin oglądania, dołączając do innego indyjskiego hitu i weterana listy Top 10 — „RRR”. Norweski „Troll” i włoski film „Nazywam się Vendetta” utrzymały się na liście razem z meksykańskim dramatem „Zamęt”. Lider tegorocznych nominacji do nagrody BAFTA i nominacji do Oscara w kategorii najlepszego filmu, niemiecki dramat wojenny „Na Zachodzie bez zmian”, i polski thriller akcji „Plan lekcji” również utrzymały swoje pozycje na liście.

Na liście seriali nieanglojęzycznych pojawiły się nowości — francuski dramat „Kobiety na wojnie”, turecki dramat „Shahmaran” i czwarty sezon izraelskiego thrillera „Fauda”. Fani chętnie wracali też do popularnych dramatów: koreańskich „Chwała” i „Alchemia dusz” (część 2), hiszpańskiego „Sky Rojo” i japońskiego „Alice In Borderland”. Austriacki thriller „Mścicielka” i hiszpańska komedia „Samce alfa” zamknęły listę.

