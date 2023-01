Nowości w lutym na Disney+. Dobre premiery nie tylko dla zakochanych

Disney+ będzie świetnym towarzyszem wciąż długich lutowych wieczorów. Na platformie czeka na was mnóstwo filmów do oglądania z drugą połową i w większym gronie, jak np. „Pretty Woman” czy „Zakochany kundel”. Nie zabraknie też propozycji dla tych, którzy nie obchodzą Walentynek. Tych drugich z pewnością zainteresuje serial „Rozterki Fleishmana”, w którym główne role grają Jesse Eisenberg i Claire Danes, a który opowiada o próbie odnalezienia się w życiu po rozpadzie małżeństwa.

Nowości na Disney+ w lutym. Lista premier

„Rozterki fleishmana” – 22 lutego



To historia 41-letniego Toby'ego Fleishmana, który właśnie się rozwiódł i odważnie zanurkował w nowy świat aplikacji randkowych, osiągając sukcesy, jakich nigdy nie miał w młodości, zanim się nie ożenił pod koniec studiów medycznych. Ale na samym początku jego pierwszego lata wolności seksualnej była żona Rachel znika, zostawiając go z 11-letnią Hannah i 9-letnim Sollym i bez żadnych wieści, gdzie jest i czy planuje powrócić.

Starając się pogodzić opiekę nad dziećmi, odnowioną znajomość z przyjaciółmi Libby i Sethem, ewentualny awans w szpitalu, na który długo czekał, a także wszystkie kwalifikujące się kobiety, jakie ma do zaoferowania Manhattan, uświadamia sobie, że nigdy nie odkryje, co stało się z Rachel, dopóki w końcu nie zmierzy się z przyczynami rozpadu ich małżeństwa.



„Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu” – 1 lutego



Królowa Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) i Dora Milaje (m.in. Florence Kasumba) po śmierci króla T’Challi bronią swojej ojczyzny przed atakiem obcych sił. Gdy ludność Wakandy próbuje się odnaleźć w nowej rzeczywistości, ich bohaterowie muszą zjednoczyć siły z pomocą Psa Wojny Nakii (Lupita Nyong’o) oraz Everetta Rossa (Martin Freeman) i stworzyć nową przyszłość Wakandy. Oprócz Tenocha Huerty w roli Namora, władcy ukrytego podwodnego królestwa, w filmie zobaczymy Dominique Thorne, Michaelę Coel, Mabel Cadenę i Alexa Livanalliego.



„Randka Carla” – 10 lutego



W filmie krótkometrażowym Pixar Animation Studios „Randka Carla” Carl Fredricksen z oporami wybiera się na randkę, ale nie wie, jak ma się na niej zachować. Jego wierny przyjaciel As podsuwa mu wypróbowane sposoby na zawieranie przyjaźni – o ile jest się psem.



„Zabójcza sieć” – 22 lutego



Produkcja śledzi pracę nieustępliwych i pomysłowych internetowych detektywów, próbujących rozwiązać niektóre z najbardziej frustrujących spraw morderstw w Ameryce Północnej, wykorzystując cyfrowe ślady, bazy danych DNA i potęgę mediów społecznościowych.



„Mistrzowie kuchni w dziczy” – 1 lutego



Wzniesienie się na kulinarne szczyty nigdy nie wymagało tyle wysiłku. W każdym odcinku „Mistrzów kuchni w dziczy” dwóch światowej klasy szefów kuchni znajdzie się w dziczy, gdzie czekać będzie na nich żmudna i bezprecedensowa misja – przetrwać i zebrać wystarczająco dużo dostępnych w naturze produktów, by przygotować z nich posiłek godny pięciogwiazdkowej restauracji.

Kulminacją każdego odcinka będzie starcie szefów kuchni jeden na jednego w „kuchni w dziczy”, gdzie – korzystając z zebranych produktów i pomysłowości – będą musieli stworzyć smaczne dania, które zrobią wrażenie na jurorach.



„Rodzina dumnych. Głośniej i dumniej” – 1 lutego



To pełna ciepła i humoru kontynuacja uznanej serii, opowiadająca o perypetiach 14-letniej Penny i jej rodziny we współczesnym świecie. Jej mama, Trudy, ma nową pracę, jej tata, Oscar, jeszcze bardziej szalone plany, a sama Penny staje przed nowymi wyzwaniami, do których zalicza się uświadomiona społecznie i wymądrzająca się koleżanka.



„Darby i duchy” – 27 stycznia



Darby Harper zyskuje zdolność widzenia zmarłych ludzi po wypadku, w którym ociera się o śmierć. W rezultacie staje się introwertyczna, odcina się od rówieśników z liceum i woli spędzać czas na doradzaniu samotnym duchom, które mają niedokończone sprawy na ziemi.

Wszystko niespodziewanie zmienia się, gdy Capri, królowa najbardziej ekskluzywnej kliki w szkole, tuż przed swoja imprezą na cześć siedemnastych urodzin niespodziewanie umiera w dziwnym wypadku. Capri błaga Darby, żeby mimo jej śmierci impreza odbyła się zgodnie z planem. Aby uniknąć gniewu zmarłej szkolnej divy Darby musi wydostać się z narzuconej sobie samotni i wymyślić siebie na nowo na podobieństwo Capri. Oznacza to zaprzyjaźnienie się z ludźmi, których wcześniej unikała.



„Morderca na kampusie” – 15 lutego



Rodzice, wysyłając swoje dzieci na studia, są przepełnieni dumą i nadzieją na lepszą przyszłość swoich dzieci. Placówki edukacji wyższej powinny być miejscem, w którym spełniają się marzenia, nie koszmary. Mimo to na uczelniach w różnych zakątkach kraju pojawiają się szokujące morderstwa.

Co jeszcze na Disney+ w lutym?

Disney+ oferuje mnóstwo seriali i programów dla fanów tematyki true-crime. W lutym nie zabraknie nowości – już 15 lutego będziemy próbowali rozwiązać zagadkę, kim jest „Morderca na kampusie”, a 22 lutego wciągniemy się w „Zabójczą sieć”, która śledzi pracę nieustępliwych i pomysłowych internetowych detektywów, próbujących rozwiązać niektóre z najbardziej frustrujących spraw morderstw w Ameryce Północnej, wykorzystując cyfrowe ślady, bazy danych DNA i potęgę mediów społecznościowych.

Z nowymi odsłonami w lutym powracają m.in. „Daleka północ” z 2. i 3. sezonem oraz „Wu-Tang: An American” saga z 3. sezonem (3 odcinki na start, kolejne co tydzień).

