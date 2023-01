Aktor z „Wednesday” oskarżony. W sieci znalazły się jego nagie zdjęcia

Grupa kobiet opublikowała na Twitterze serię tweetów, w których przekazały, że Percy Hynes White i jego przyjaciele, wykorzystywali je na różnych imprezach. Wydarzenia miały miejsce, gdy aktor miał od 17 do 20 lat.

Aktor z „Wednesday” oskarżony. Kobiety publikują dowody

Internautka, która na Twitterze nazywa się Milkievich w długim wątku opowiedziała o tym, jak wyglądały imprezy organizowane między innymi przez Percy'ego Hynesa White'a.

„Zapraszali tylko dziewczyny, które uważali za seksowne, aby mogli je upić na tyle, by uprawiały z nimi seks” – twierdzi kobieta. Zdradziła też, że aktor znęcał się nad jedną z jej przyjaciółek, gdy ona miała 16, a on 20 lat.

twitter

W miarę upływu godzin, na Twitterze pojawiło się więcej relacji na ten temat od innych kobiet. Jedna z internautek, Desiree Cameron, opisała, że została zgwałcona w piwnicy na jednej z imprez White'a.

„Pozwolił na to, aby ktoś zgwałcił mnie w jego piwnicy, a kiedy zadzwonił, żeby o tym porozmawiać, bardziej martwił się o to, że zawiadomię policję, niż o to, czy ze mną wszystko w porządku” – czytamy.

twitter

Wśród innych postów, w których pojawiają się oskarżenia w kierunku aktora, dominują takie, w których kobiety piszą, że nazywał je „grubymi” lub miał nawyk wysyłania im swoich nagich zdjęć. Fotki te znalazły się już też w mediach społecznościowych.

Netflix nie komentuje sprawy

Na tę chwilę Netflix nie wydał żadnego stanowiska w tej sprawie. Internauci jednak masowo już „atakują” sekcje komentarzy w mediach społecznościowych zarówno White'a jak i Jenny Ortegi, która gra w „Wednesday” tytułową rolę, pisząc, że aktor powinien zostać zwolniony z popularnej produkcji.

Czytaj też:

Lista tygodniowych nowości na Netflix. Jest w czym wybieraćCzytaj też:

Pamela Anderson oskarża Tima Allena. „Pokazał mi się nago i powiedział, że jesteśmy kwita”