Lista tygodniowych nowości na Netflix. Jest w czym wybierać

Na platformie Netflix zadebiutuje w tym tygodniu „Love Never Lies. Polska” – pierwsze rodzime reality-show. Pojawią się też takie tytuły jak „My i wy” z gwiazdorską obsadą czy serial „Śnieżna dziewczyna”. Oto pełna rozpiska netfliksowych nowości.

„Love Never Lies. Polska” – środa



Reality show, w którym 6 par analizowanych przez urządzenie umiejące wyczytać kłamstwo z oczu walczy o wysoką nagrodę.



„My i wy” – piątek



Związek dwójki millenialsów z LA staje przed wielkim wyzwaniem w postaci spotkań z rodzicami. A, jako że wywodzą się z różnych kultur i środowisk, to łatwo nie będzie.



„Śnieżna dziewczyna” – piątek



Gdy podczas parady w Maladze znika mała dziewczynka, młoda dziennikarka postanawia zrobić, co w jej mocy, żeby pomóc rodzicom Amayi odnaleźć córkę.



„Noc bez końca” – środa



Gdy w pożarze klubu nocnego giną 242 osoby, rodzice ofiar mogą tylko opłakiwać ich śmierć… i walczyć o sprawiedliwość.



„Na łopatki” – środa



Zwolniona z więzienia Ángela próbuje odzyskać szacunek córki – fanki zapasów lucha libre – wchodząc na ring w przebraniu.



„Lockwood i spółka” – piątek



Dziewczyna z niezwykłymi umiejętnościami paranormalnymi dołącza do dwóch nastolatków z małej agencji pogromców duchów, aby walczyć ze złymi duchami dręczącymi Londyn.



„Silni i sprawni. Starcie stu” – wtorek



Wymagający turniej sprawnościowy, w którym setka doskonale wysportowanych zawodników i zawodniczek rywalizuje o trofeum i nagrodę pieniężną.



„Rodzina nie ma ceny” – środa



W tej opowieści o rodzicach, którzy podstępem skłaniają dorosłe dzieci do odwiedzin, grają Christian De Sica, Angela Finocchiaro, Dharma Mangia Woods i Claudio Colica.



„Narwik” – poniedziałek



W czasach bitwy znanej jako pierwsza porażka Hitlera norweski żołnierz powraca do domu i dowiaduje się szokującej prawdy o swojej żonie.



„Miłość na bank” – czwartek



Czworo pracowników banku wplątuje się w skomplikowany romans i odkrywa, do czego są w stanie się posunąć w imię miłości.



„Królowie Johannesburga”, sezon 2. – piątek



Bracia Masire rządzą półświatkiem Johannesburga, ale zagraża im nadprzyrodzona rodzinna klątwa i skomplikowana sieć zdrad.



„Record of Ragnarok”, sezon 2. – czwartek



Zanim bogowie zmiotą ludzkość z powierzchni ziemi, postanawiają dać jej ostatnią szansę na wykazanie się w walce. Czas na ostateczne starcie.



„Magiczne przygody Daniela Spellbounda”, sezon 2. – czwartek



Nastoletni tropiciel zarabia na życie w Nowym Jorku, sprzedając czarownikom wyjątkowo rzadkie mistyczne przedmioty. Jednak handel magią to ryzykowny biznes. Czytaj też:

Pamela Anderson oskarża Tima Allena. „Pokazał mi się nago i powiedział, że jesteśmy kwita”Czytaj też:

Aleksandra Woźniak skończyła 48 lat. Jak zmieniła się gwiazda „13 posterunku”?