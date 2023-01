Najlepsze seriale dostępne teraz na Disney+

Podpowiadamy, co warto obejrzeć na Disney+, podsuwając wam przy okazji informację, jak te produkcje zostały oceniony na polskim Filmwebie. Sprawdźcie, czy znajdziecie coś dla siebie.

„Atlanta” – 8,1/10



Serial opowiada o Earneście „Earn” Marksie (Glover), samotniku, który wraca do rodzinnej Atlanty w stanie Georgia (The Peach State) po porzuceniu studiów w Princeton. Po przyjeździe odkrywa, że jego kuzyn Alfred stał się najpopularniejszym nowym raperem w mieście. Serial śledzi drogę kuzynów na rapowej scenie Atlanty, gdzie ich odmienne spojrzenie na sztukę, biznes, sukces i rasowość sprawiają, że to zadanie nie będzie łatwe. Earn jest bardzo bystry, spostrzegawczy i zagubiony. Jako rozczarowany millenials zmaga się ze znalezieniem swojego powołania, własnej „marki” i czuje, że życie to gra, w którą nigdy nie można wygrać. Zauważa, że nagła popularność Alfreda na YouTubie może stać się dla nich szansą na nowe życie. Wcześniej musi jednak zapanować nad postawą kuzyna, która brzmi „najpierw działaj, później myśl” oraz przyzwyczaić się do jego uzależnionego od narkotyków pomocnika Dariusa - być może medium, a na pewno dziwnego człowieka.



„WandaVision” – 7,6/10



Po wydarzeniach z „Avengers: Koniec gry”, Wanda Maximoff i Vision prowadzą idealne życie w miasteczku Westview, ale po pewnym czasie odkrywają, że rzeczy nie są takie, na jakie wyglądają.



„Stary człowiek” – 7/10 w serwisie Filmweb



Dan Chase odszedł wiele lat temu z CIA i od tego czasu żył na uboczu. Kiedy pojawia się zabójca, który próbuje zamordować Chase'a, stary agent przekonuje się, że aby mieć przyszłość, musi uporządkować swoją przeszłość.



„The Bear” – 7,8/10



Carmy, młody szef kuchni, powraca do Chicago, aby prowadzić rodzinny biznes – bar z kanapkami. Próbując odmienić losy baru i siebie samego, pracuje z nieokrzesaną ekipą, która w końcu okazuje się być jego rodziną z wyboru.



„Zbrodnie po sąsiedzku” – 7,6/10



Serial śledzi losy trójki nieznajomych, których łączy obsesja na punkcie true cime i którzy nagle wplątują się w prawdziwą zbrodnię, gdy badają tajemniczą śmierć sąsiada z ich nowojorskiego apartamentowca.



„Pam & Tommy” – 7,1/10



Pamela Anderson i jej mąż Tommy Lee mierzą się z konsekwencjami wycieku ich skradzionej sekstaśmy.



„Pod sztandarem nieba” – 7,1/10



Detektyw Jeb Pyre, prowadząc śledztwo w sprawie morderstwa Brendy Wright Lafferty i jej córeczki na przedmieściach Salt Lake Valley, odkrywa ukryte prawdy o początkach religii mormonów i brutalnych konsekwencjach nieugiętej wiary.



„Lekomania” – 7,9/10



Życzliwy, pracujący w szkole, lekarz jest uwikłany w spisek Big Pharmy.



„Zepsuta krew” – 7,1/10



Zafascynowana sukcesami milionerów z Doliny Krzemowej, Elizabeth Holmes rzuca studia w Stanfordzie i postanawia założyć firmę w branży Bio-Tech. Okazuje się jednak, że dla Elizabeth wymagania stawiane przez przedstawicieli nauki są tylko drobną przeszkodą na drodze do sukcesu.



„Synowie anarchii” – 8,1/10



Jax Teller, wiceprezydent i syn założyciela motocyklowego gangu, odnajduje stare dzienniki ojca. Pod ich wpływem postanawia dokonać zmian w klubie.



„Tacy jesteśmy” – 8,3/10



W dniu urodzin męża Rebecca rodzi trojaczki. Od tego momentu losy członków rodziny Pearsonów splatają się przez lata.



„The Mandalorian” – 8,2/10



Po upadku Imperium kwitnie bezprawie. Samotny łowca nagród przemierza galaktykę, walcząc o przetrwanie w świecie pełnym zdrady i chciwości.



„The Good Doctor” – 7,9/10



Młody, niezwykle uzdolniony lekarz z autyzmem otrzymuje pracę na oddziale chirurgii prestiżowego szpitala.



„Mrs. America” – 7,7/10



Miniserial z dwukrotną zdobywczynią Oscara Cate Blanchett w roli radykalnej konserwatystki Phyllis Schlafly, której przyszło żyć w czasach rozkwitu drugiej fali feminizmu.



„Magia kłamstwa” – 7,8/10



Ekipa doktora Cala Lightmana, specjalizując się w odczytywaniu znaczenia mimiki, pomaga agentom rządowym i osobom prywatnym.



„Układy” – 7,9/10



Młoda absolwentka prawa, Ellen Parsons, zaczyna pracę w kancelarii Patty Hewes, która znana jest z dążenia do celu za wszelką cenę.



„Fosse/Verdon” – 7,8/10



Produkcja śledzi pięć dekad wyjątkowej prywatnej i zawodowej współpracy Boba Fosse’a (Sam Rockwell) i Gwen Verdon (Michelle Williams). On jest wizjonerem, twórcą filmowym i jednym z najbardziej wpływowych choreografów i reżyserów teatralnych. Ona największą broadwayowską tancerką. Tylko Bob jest w stanie tworzyć przełomowe musicale, które w pełni eksponują jej talent. Gwen jako jedyna jest w stanie urzeczywistnić wizję Boba. Razem zmieniają oblicze amerykańskiej rozrywki. Cena tego jest jednak bardzo wysoka… Kapitalnie zagrany miniserial opowiadający o życiu niezwykłego amerykańskiego duetu kreatywnego – Boba Fosse'a oraz Gwen Verdon. Para przez pół wieku dominowała w świecie nowojorskiej rozrywki. Czytaj też:

