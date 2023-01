„Pierwsza miłość”. Andrzejek robi wszystko, by Melisa o nim nie zapomniała

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość” – streszczenie nowego odcinka

Ewę martwi, co Piotrek może wywnioskować z rozmowy z Karolem na temat jego relacji z Miłką Szafrańską. Czy ma coś do ukrycia? Prywatne notatki Miłki na jej temat są dość niepokojące. Natomiast Julita jest roztrzęsiona całą sytuacją związaną z porwaniem Anki i więzieniem jej przez gangsterów. Sama źle znosiła izolowanie jej na rozkaz Sebastiana. Nie czuje się bezpiecznie, widząc, że jej ukochany funkcjonuje w gangsterskim świecie. Natomiast Andrzejek nadal stara się przypodobać Melisie i tworzy dla niej bardzo osobisty wiersz. Chce, żeby ona nie zapomniała o nim po wyjeździe z Wadlewa. Do Emilki tymczasem przyjeżdża Marcin, który ma pretensje o kolejne lokatorki pojawiające się w ich mieszkaniu.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

Czytaj też:

Helena Englert debiutowała jako dwulatka. Teraz czas na kinoCzytaj też:

Piotr Gąsowski „okradziony” w Miami. Zaskoczył go gest sprzedawczyni