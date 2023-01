Jakie nowości Netfliksa warto obejrzeć? 10+ propozycji dla wymagających widzów

Jeżeli niekoniecznie pasuje ci klimat takich produkcji jak „Sexify” czy „Wednesday”, które teraz królują na Netfliksie, mamy dla ciebie kilka wskazówek, co możesz obejrzeć. Na platformie znajdziemy masę nowości, które jednak nieczęsto podpowiada nam algorytm. Słyszałeś np. o serialu „Kalejdoskop”, którego odcinki wszyscy widzowie mogą oglądać w takiej kolejności, jaką tylko sobie wymyślą? A może nie widziałeś jeszcze „Chwały”, która zbiera świetne recenzje? Obejrzeliśmy netfliksowe nowości i podpowiadamy wytrawnym widzom, na co warto poświęcić swój wolny czas.

„Mścicielka”



Opowieść o nieustającej walce dobra ze złem toczącej się w każdym z nas. Jak daleko posunie się targana silnymi emocjami kobieta, by pomścić śmierć swojego męża?



„Chwała”



Serial Netflix o kobiecie owładniętej pragnieniem zemsty na prześladowcach z dzieciństwa, którzy zniszczyli jej życie.



„Kalejdoskop”



Rozgrywający się na przestrzeni 24 lat „Kalejdoskop” (poprzedni tytuł: „Jigsaw”) to odcinkowa antologia o ekipie genialnych złodziei, którzy próbują włamać się do pozornie idealnie zabezpieczonego skarbca, żeby zdobyć największy łup w historii. W każdym odcinku dowiadujemy się, jak za sprawą kombinacji zemsty, spisków, układów i zdrady ekipa złodziei planowała skok na strzeżony przez najpotężniejszych ochroniarzy świata i stróżów prawa cel. Komu uda się uniknąć odpowiedzialności? Komu można zaufać?



„Psy mafii”



Wielowątkowa historia o nieoczekiwanych splotach i zwrotach akcji, rozgrywająca się w skorumpowanym środowisku policji, brutalnych gangsterów i rosyjskiej mafii. Zaufanie to najbardziej niebezpieczny przywilej, który może kosztować życie. Gangsterzy i powiązani z nimi policjanci szykują się do wielkiego skoku.



„Bielmo”



West Point, 1830 rok. Pewnego szarego zimowego poranka okazuje się, że jeden z kadetów nie żyje. Ale kiedy jego ciało trafia do kostnicy, okazuje się, że serce młodego człowieka zostało umiejętnie usunięte, a tragedia staje się zbrodnią. Obawiając się nieodwracalnych konsekwencji dla raczkującej akademii wojskowej, jej dowódcy zwracają się do lokalnego detektywa Augustusa Landora (Christian Bale), aby rozwiązał sprawę morderstwa. Na przeszkodzie Landorowi staje kodeks milczenia żołnierzy, zatrudnia więc do pomocy jednego z nich — ekscentrycznego kadeta, który pogardza rygorami wojskowymi i ma zamiłowanie do poezji — młodego mężczyznę znanego jako Edgar Allan Poe (Harry Melling).



„Autostopowicz z siekierą”



Szokujący dokument o błyskawicznej wiralowej karierze beztroskiego włóczęgi i jego jeszcze szybszego upadku, który zaprowadził go do więzienia.



„Archiwum”



W 2038 r. naukowiec próbuje stworzyć robota będącego kopią jego zmarłej żony ze wszystkimi wspomnieniami, lecz wczesne prototypy wykazują coraz większe oznaki zazdrości.



„Potężne sierotki”



Zmagający się z trudną przeszłością, licealny trener futbolu przygotowuje drużynę sierot do Mistrzostw Stanu podczas Wielkiego Kryzysu.



„Madoff: Potwór z Wall Street”



Serial „Madoff: Potwór z Wall Street” ujawnia prawdę o największej w historii globalnej piramidzie finansowej o wartości 64 miliardów dolarów, która zrujnowała życie licznym inwestorom, którzy zaufali Berniemu Madoffowi, szanowanemu finansiście z Wall Street. Bazując na informacjach uzyskanych od demaskatorów, pracowników i śledczych oraz ofiar oszustwa, a także nigdy wcześniej niepublikowanych zeznaniach wideo samego Madoffa, ten czteroczęściowy serial dokumentalny śledzi drogę oszusta na sam szczyt drabinki najbardziej wpływowych ludzi z Wall Street.



„Zakłamane życie dorosłych”



Mocna i poruszająca opowieść o Giovannie — dziewczynce, która staje się kobietą. Historia o porzucaniu radosnej dziecięcej twarzy i poszukiwaniu nowej osadzona jest w latach 90. ubiegłego wieku w Neapolu, który również pokazuje nam dwa oblicza. Neapol wyżyn przywdziewa maskę wytworności, a ten z nizin chowa się za zasłoną krzykliwości i banału. Giovanna balansuje między tymi dwoma światami, czasem upadając, to znowu się wznosząc, wciąż zaskoczona tym, że żaden z nich nie przynosi jej odpowiedzi ani ratunku.



„Kowbojka z Kopenhagi”



Trzymający w napięciu serial z gatunku noir opowiadający skąpaną w świetle neonów historię tajemniczej bohaterki o imieniu Miu. Mając dość służenia innym, przemierza złowieszczy krajobraz świata przestępczego Kopenhagi w poszukiwaniu nowego początku. Pragnąc sprawiedliwości i zemsty, spotyka swoją nemesis, Rakel, i wraz z nią wyrusza w odyseję po świecie naturalnym i nadprzyrodzonym. Przeszłość ostatecznie przekształca i definiuje ich przyszłość, gdy obie te kobiety odkrywają, że nie są same, lecz jest ich wiele.



„Wołanie o prawdę”



Julia jest matką — a raczej jedną z wielu matek, sióstr, córek i koleżanek, których życie legło w gruzach z powodu powszechnej przemocy w kraju toczącym wojnę z kobietami. Jej poszukiwania córki imieniem Ger przeplatają się z historiami i zmaganiami napotkanych przez nią kobiet.Czytaj też:

