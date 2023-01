Co oglądają teraz Polacy na Netfliksie? To najpopularniejsze seriale

Wśród listy TOP 10 na Netfliksie wciąż znajdziecie „Wednesday” czy popularny wśród najmłodszych „Psi Patrol”. Hitem jest ponadto „Kalejdoskop”, a wysoko w rankingu najpopularniejszych jest też 2. sezon „Sexify”. Co jeszcze chętnie oglądają widzowie w Polsce? Sprawdziliśmy.

10. „Emily w Paryżu”, sezon 3.



Rok po przeprowadzce z Chicago do Paryża i rozpoczęciu wymarzonej pracy Emily znajduje się na rozdrożu w każdej sferze życia. W obliczu dwóch bardzo różnych ścieżek będzie musiała zdecydować, kto zasługuje na jej lojalność — w życiu zawodowym i miłosnym — i co te decyzje oznaczają dla jej przyszłości we Francji. Jednocześnie nadal będzie przeżywać fascynujące przygody i doświadczać niesamowitych wrażeń, jakich dostarcza jej życie w Paryżu.



9. „Samce alfa”



Koniec patriarchatu jest bliski. W samym środku kryzysu męskości czterech kumpli po czterdziestce traci dominującą pozycję, przywileje i tożsamość. Wiele lat temu byliby samcami alfa kontrolującymi swoje związki, pracę i życie. Jednak przyszło im żyć w epoce równości w społeczeństwie, które rządzi się nowymi zasadami i bezlitośnie obnaża to, jak bardzo są żałośni.



8. „Kalejdoskop”



Rozgrywający się na przestrzeni 24 lat „Kalejdoskop” (poprzedni tytuł: „Jigsaw”) to odcinkowa antologia o ekipie genialnych złodziei, którzy próbują włamać się do pozornie idealnie zabezpieczonego skarbca, żeby zdobyć największy łup w historii. W każdym odcinku dowiadujemy się, jak za sprawą kombinacji zemsty, spisków, układów i zdrady ekipa złodziei planowała skok na strzeżony przez najpotężniejszych ochroniarzy świata i stróżów prawa cel. Komu uda się uniknąć odpowiedzialności? Komu można zaufać?



7. „Sky Rojo”, sezon 3.



Akcja nowych odcinków rozgrywa się sześć miesięcy po finałowym starciu. Coral (Verónica Sánchez), Wendy (Lali Espósito) i Gina (Yany Prado) odkrywają, że spokój jest niczym innym niż zwodniczym poczuciem bezpieczeństwa między okresami trwogi. Gdy ich nowe życie rozpada się jak domek z kart, zaczynają rozumieć, że przeszłość odnajdzie ich zawsze. Jeśli pragną wolności, muszą ją zakopać bardzo głęboko… lub pozbyć się Romeo (Asier Etxeandia) — na jedno wychodzi.



6. „Psi patrol”, sezon 2.



Serial opisuje perypetie bohaterskich psiaków – owczarka Chase’a, dalmatyńczyka Marshalla, buldoga Rubble’a, kundelka Rocky’ego, labradorki (w angielskiej wersji labradora) Zumy, suczki cockapoo Skye, które z dziesięcioletnim chłopcem Ryderem wyruszają na ratunek potrzebującym i stawiają czoło zagrożeniom.



5. „Mścicielka”



Opowieść o nieustającej walce dobra ze złem toczącej się w każdym z nas. Jak daleko posunie się targana silnymi emocjami kobieta, by pomścić śmierć swojego męża?



4. „Wednesday”



Przepełniona zjawiskami paranormalnymi opowieść detektywistyczna osadzona w czasie, gdy Wednesday Addams pobiera nauki w Akademii Nevermore. Nasza bohaterka próbuje zapanować nad swoimi nowo odkrytymi mocami psychicznymi, powstrzymać mordercze siły terroryzujące okolicę oraz rozwiązać nadnaturalną zagadkę, której częścią przed 25 laty stali się jej rodzice. Zobaczymy też, jak Wednesday odnajdzie się w gąszczu relacji z innymi uczniami Akademii Nevermore.



3. „Sexify”, sezon 2.



Natalia – ambitna studentka informatyki, marzy o tym, żeby wygrać prestiżowy konkurs. Jej kluczem do sukcesu ma być innowacyjna aplikacja, która pozwoli zaspokoić ciekawość i seksualne potrzeby jej rówieśników. Problem w tym, że sama wie dużo o programowaniu, ale bardzo mało o seksie. Postanawia więc połączyć siły ze swoją najlepszą przyjaciółką Pauliną i koleżanką z akademika – Moniką. Aby wynaleźć algorytm na kobiecy orgazm, dziewczyny zaczynają odkrywać tajemniczy i zawiły świat seksu, przy okazji dowiadując się coraz więcej o sobie samych. Sexify to zabawna i prowokująca opowieść o życiu współczesnych młodych dziewczyn – dojrzewaniu, odkrywaniu kobiecej siły i seksualności.



2. „Wikingowie. Walhalla”, sezon 2.



Akcja serialu „Wikingowie: Walhalla” toczy się ponad 1000 lat temu, na początku XI wieku, i opowiada o legendarnych przygodach najsłynniejszych wikingów, czyli Leifa Erikssona (Sam Corlett), jego ognistej i zawziętej siostry Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson) oraz ambitnego nordyckiego księcia Haralda Sigurdssona (Leo Suter). Drugi sezon zaczyna się tuż po tragicznym upadku miasta Kattegat, który zniszczył marzenia tych bohaterów i zmienił ich przeznaczenie. Są teraz zbiegami w Skandynawii i muszą wystawić na próbę swoje ambicje i odwagę w świecie, który w niczym nie przypomina fiordów Kattegat.



1. „Ginny & Georgia”, sezon 2.



Jak żyć ze świadomością, że własna matka jest morderczynią? Tego właśnie chce się dowiedzieć Ginny. Obarczona świadomością, że Kenny — jej ojczym — nie umarł z przyczyn naturalnych, musi pogodzić się nie tylko z faktem, że Georgia go zabiła, lecz także z tym, że zrobiła to, aby chronić Ginny. Z drugiej strony Georgia wolałby nie rozpamiętywać przeszłości — w końcu ma wesele do zaplanowania! Jednak jej przeszłość ma to do siebie, że nigdy nie pozostaje zapomniana na długo…Czytaj też:

