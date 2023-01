„Na Wspólnej”. Zuza dowiaduje się o zdradzie Kamila

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

„Na Wspólnej” – co w odcinku 3559?

Kolenda jest na USG – dowiaduje się, że dziecko jej i Kamila rozwija się prawidłowo. Tymczasem Zuza przygotowuje się na uroczystą kolację z mężem. Kiedy prezentuje kreacje Uli, dzwoni Hao. Ula nie chce z nim rozmawiać – prosi mamę, żeby go spławiła. Zuza odbiera telefon i… przypadkiem słyszy, to o co wszyscy przed nią ukrywali.

Ostrowski zostaje pilnie wezwany do weterynarza – okazuje się, że potrącony przez niego wczoraj pies ma wadę serca, której lekarz nie jest w stanie zoperować. Dni Pepe są policzone. Arek nie może patrzeć na rozpacz niepełnosprawnej Lilki – postanawia… sam zoperować pieska. I to w swoim szpitalu. Doktor Nalepa sądzi, że Ostrowski zwariował.

Dziedzic próbuje załatwić Ninie widzenie z Norbertem. W końcu Iga się zgadza i dziewczyna może wreszcie przytulić się do ukochanego… Młodzi wyznają sobie miłość – nawet Sławek jest wzruszony. Wieczorem do akcji wkracza Darek.

„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20.15 na antenie telewizji TVN.

