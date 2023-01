„M jak miłość”. Szokująca niespodzianka Andrzeja

Jagoda wyznaje Barbarze, że znalazła u wuja stare zdjęcie z pielgrzymki z Lipnicy, na którym jej matkę obejmuje jakiś mężczyzna. Podejrzewa, że to właśnie on jest jej ojcem. Tadeusz prosi dziewczynę, by towarzyszyła mu na weselu jego kuzynki i namawia ją na wspólną lekcję tańca, która kończy się namiętnym wieczorem sam na sam. Budzyński nadal pomaga Julii, czując się odpowiedzialny za jej problemy. Tymczasem Magda zostaje oficjalnie prawną opiekunką Nadii i zabiera małą do Siedliska. Wcześniej w ośrodku dla uchodźców zjawia sięjednak Milena, sąsiadka Nadii z Ukrainy, która wyznaje Budzyńskim, że rodzice dziewczynki prawdopodobnienie żyją. Basia zdradza babci oraz matce, że ma słabość do dwóch chłopaków naraz: Dawida oraz Wojtka, który wpadł jej w oko na wakacyjnym obozie. Doktor Kalinowska zaczyna za to interesować się Arturem i proponuje Rogowskiemu spotkanie po pracy, w tajemnicy przed jego żoną. Poza tym w przychodni kolejny raz zjawia się Klaudia, udając pacjentkę Łukasza i wyraźnie próbując się do chłopaka zbliżyć.

„M jak miłość”. O serialu

Serial „M jak miłość”, emitowany od 2000 roku wciąż znajduje się w czołówce pod względem oglądalności. To opowieść o trzypokoleniowej rodzinie, której protoplastami byli nieżyjący już Lucjan oraz wdowa po nim Barbara Mostowiak. Para doczekała się gromadki dzieci: Małgosi, Marka, Marty oraz Marysi, która jest córką Barbary i nieżyjącego już Łagody. Mimo że starzy Mostowiakowie wiedli szczęśliwe życie, raczej pozbawione kłótni i nieszczęść, ich dzieciom układa się różnie. Głównym wątkiem jest oczywiście tytułowa miłość, która w tym serialu ma wiele barw.

„M jak miłość” – kiedy nowe odcinki?

Serial oglądać można w poniedziałki i wtorki o godzinie 20:55 na antenie TVP2.

