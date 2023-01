7 seriali podobnych do „The Last of Us”

„Z Nation” – Netflix



Grupa ludzi wyrusza z Nowego Jorku do Kalifornii, gdzie znajduje się ostatnie aktywne laboratorium wirusowe, eskortując mężczyznę, który jako jedyny przeżył ugryzienie zombie.



„Pozostawieni” – HBO Max



Na całym świecie w tajemniczych okolicznościach znika 2% populacji. Po trzech latach od wydarzenia mieszkańcy Mapelton dalej próbują pogodzić się z zaistniałą sytuacją i powrócić do normalnego życia.



„All Of Us Are Dead” – Netflix



Gdy w szkole wybucha epidemia wirusa zombie, uczniowie muszą znaleźć drogę ucieczki, zanim zakażenie zmieni ich w potwory.



„Snowpiercer” – Netflix



Ziemia jest zamarzniętym pustkowiem, przez które pędzi gigantyczny pociąg zamieszkany przez resztki ocalałych ludzi.



„The Rain” – Netflix



Sześć lat po tym, jak bezwzględny wirus spustoszył Skandynawię, brat i siostra dołączają do grupy młodych ocalałych w poszukiwaniu bezpieczeństwa oraz odpowiedzi.



„Łasuch”– Netflix



Gus, pół-jeleń, pół-chłopiec, odkrywa że świat został zniszczony przez kataklizm. Dołącza do rodziny złożonej z hybryd takich jak on.



„Mgła”– Netflix



Mieszkańcy miasteczka stawiają czoła zagrożeniom powstałym w wyniku pojawienia się tajemniczej mgły.

